玩彈弓椅「毛毛生物」直撲臉 她從崩潰→冷靜笑翻網友

當遊戲開始不足2秒，一隻海鷗已經直撲霍爾曼的臉上。（影片截圖）

美國 日前有一名14歲少女與好友一同到遊樂園 慶祝生日，沒想到玩彈弓椅時突然有個不明的「毛茸茸物體」，直接衝進她的嘴裡，讓她嚇得當場面目猙獰、痛苦掙扎，少女急忙伸手將牠扯掉，而整段畫面也被設施內的鏡頭拍下，影片曝光後吸引超過38萬人觀看，網友全笑翻。

香港01報導，少女霍爾曼（Kiley Holman）之前為慶祝友人里德（Georgia Reed）的14歲生日，她們相約前往位於新澤西州 的莫雷碼頭遊樂園（Morey's Piers）暢玩，怎料當她們決定體驗時速高達121公里的彈弓椅（SpringShot），竟在半空遇上特別「意外」。

影片中可見彈弓椅剛將兩人推射出去，遊戲開始不足2秒，一隻海鷗已經直撲霍爾曼的臉上，「被鳥打臉」的她先是愣了一下，隨即一臉驚恐地抓起這隻海鷗，把牠從嘴裡拔出來扔了出去。

影音來源：YouTube

影片之後在網上瘋傳，不少人大讚場面奇特，又讚霍爾曼冷靜又勇敢。霍爾曼事後接受訪問時表示感覺海鷗挺身體很輕，「牠只是輕輕刮了我一下」。坐在霍爾曼身旁的里德笑言事後才知道朋友「遇襲」，「我忙於尖叫，也沒有睜開雙眼，我知道霍爾曼在遊戲尾聲跟我說了些話，但當時我太緊張了，差點要吐出來」。

最搞笑的是連里德的媽媽也不知道兩人半空「遇襲」，「我們看到有羽毛飄下來，但我還以為那些是門票」。