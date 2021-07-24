網友發言歧視女兵 正妹實況主秀一招必殺技狠打臉反擊

美國軍聞網站《任務與目標》（Task & Purpose）23日以頭條報導一樁趣聞，用美國陸軍退伍軍人「愛梅莉」為例，說明女性退伍軍人上網時，就該怎麼對付隨便臆測她們軍旅生涯的「性別歧視小白」。畫面翻攝：Twitter/EmeryEXP

美國 軍聞網站《任務與目標》（Task & Purpose）23日以頭條報導一樁趣聞，以一位名叫「愛梅莉」（Emery）的美國陸軍退伍軍人為案例，說明女性退伍軍人上網時，該怎麼對付隨便臆測她們軍旅生涯的「性別歧視 小白」。

根據報導，愛梅莉之前服役於美國陸軍第82空降師，現在是實況主兼模特兒，平常以「EmeryEXP」的ID在網路活動，16日一條推文提到「我真的從軍過，全職內容創作有些日子是更累人」，隨即就被一位暴怒的YouTuber批評。

這位ID為「Tommy C」的YouTuber在自己的頻道稱愛梅莉的推文「氣了我一整晚」，也在推特 回文指「等等！！喔，那是個女人啊，繼續」。

這條推文不只開啟兩人隔空交火互槓，更讓Tommy C開了地圖砲，出言貶低女性官兵在軍中的表現，更稱自己的「小小性別歧視挖苦」是「典型的我，我承認」，接著繼續抱怨一起服役的女性同袍沒有做好自己的本分，還說他看到女性官兵「被拋棄，指控人們性侵」等。

愛梅莉告訴《任務與目標》，她能說Tommy C就只因為她是女人就武斷地推測她的軍旅生涯，也決定為他把事情一次解釋清楚，打出堪稱整個軍事推特史最厲害的一記殺招：直接公開她掛滿勳章與技能章的軍裝照。

一位熱心的網友在推文引用愛梅莉的軍裝照，說明技能章包括傘兵、步槍射擊專家與步兵戰鬥章，勳章則說明她表現出模範榜樣，也曾被部署到海外與立下功績。

《任務與目標》引述愛梅莉的DD-214表格（美軍退伍令），她是在2016年入伍，成為一位野戰砲兵火砲定位雷達操作員，隨後到空降學校受訓，2017至2018年跟著美國陸軍第501空降步兵團部署到阿富汗，2019年返國，卻在一次跳傘事故多處受傷，在服役期滿前因傷退伍。