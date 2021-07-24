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東奧／中國第2金出爐 侯志慧舉重破奧運紀錄

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

日本棒球3傳奇當火炬手 1964年東奧「ON連線」也在

聯合新聞網／綜合報導
日本棒壇三大傳奇人物王貞治、長嶋茂雄和松井秀喜攜手擔任火炬手的橋段相當感人。（路透）
日本棒壇三大傳奇人物王貞治、長嶋茂雄和松井秀喜攜手擔任火炬手的橋段相當感人。（路透）

東京奧運開幕儀式昨晚登場，由日本棒壇三大傳奇人物王貞治、長嶋茂雄和松井秀喜攜手擔任火炬手，只見他們互相攙扶彼此走完聖火傳遞路程。日媒甚至翻出57年前東京奧運時王貞治和長嶋茂雄的合照，十分令人懷念。

日本經過57年再度掌握奧運主辦權，此番歷經疫情等波折，雖無法如期於2020年舉行，還是在昨晚完成開幕式。其中典禮最後的聖火傳遞儀式由日本棒球三大傳奇王貞治、長嶋茂雄和松井秀喜擔任第二棒，長嶋茂雄因曾腦中風的緣故身體狀況不佳，但他仍堅持完成聖火傳遞的任務，在王貞治及松井秀喜的攙扶陪伴下走完傳遞路程，令人為之動容。

日本媒體因此翻出前一次1964年東京奧運時，年輕的王貞治和長嶋茂雄曾到現場參與開幕式的照片，只見兩人肩並肩坐著，神情專注地看著場上，對照現今傳遞聖火的一幕，網友直呼相當感人、見證歷史。

長嶋茂雄在2004年雅典奧運時被選為日本隊監督，可惜在賽前因腦中風無法親自在奧運帶兵，17年後他改以聖火傳遞員的身分站上奧運舞台，彌補當年遺憾。而「世界全壘打王」王貞治756支全壘打的紀錄至今仍無人能打破，他與長嶋茂雄組成「ON炮」是當時日本職棒的最強打線，他們共同締造了9連霸的巨人王朝。

東京奧運 日本 中風

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