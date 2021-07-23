英航迷拍戰機發現引擎疑似故障 美飛官謝他「救命」

英格蘭薩福克航迷辛普森日前拍攝美軍F-15E戰機起飛時，細心地發現右後引擎可能出現故障，立刻打電話給基地警告此事。該架F-15E飛官湯普森少校事後親自感謝航迷的機警，讓他得以避開一場可能的災難。畫面翻攝：FACEBOOK/RAF Lakenheath

英格蘭薩福克的一位航迷日前拍攝美軍戰機起飛時，細心地發現右後引擎可能出現故障，立刻打電話給基地警告此事，讓美軍飛官得以駕機平安折返。這位飛官事後親自感謝航迷的機警，讓他得以避開一場可能的災難。

BBC報導，當事人辛普森（Ian Simpson）是一位攝影 師，經常觀看從拉肯希斯基地（RAF Lakenheath）起飛的美國 空軍軍機，13日拍攝一架剛離開跑道的F-15E「打擊鷹」戰機（F-15E Strike Eagle）時，就注意到後燃器（Afterburner）冒出不尋常的火焰與火花。

辛普森說，這其實蠻嚇人的，「你確實會看到叫後燃器的火焰，這是他們用來起飛的，但只要他們離開跑道，通常就會關了」。辛普森立刻打電話給拉肯希斯基地總機，隨後被轉接給飛航控制人員，再由飛航控制人員警告該架F-15E戰機的飛官湯普森少校（Maj Grant Thompson）。

湯普森少校表示，他完全不知道自己駕駛的戰機有問題，「從我方角度來看，這是一次普通的起飛」，直到他被通知聯繫基地後，才曉得「有位當地居民注意到我方起飛的一些異常狀況，可能是噴嘴（nozzle）故障」。

據湯普森少校說法，一架僚機查看過他駕駛的F-15E，發現右引擎有一點問題，噴嘴看起來不太對勁，就決定將戰機平安飛回基地。

從拉肯希斯基地臉書 發布的影片可見到，湯普森少校親自會晤辛普森以表達謝意。除致贈紀念品與一頂棒球帽外，湯普森少校更當場撕下飛行裝上的臂章送給辛普森。他說，辛普森避免一場可怕的災難，「百分之百拯救他的性命」。