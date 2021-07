影／紐約男遇刺 警拿「洋芋片包裝」及時止血救命

遇到有人發生嚴重受傷的危急狀況時,除了盡速報警及撥打救護車外,也許手邊的日常用品也能救人一命!美國 紐約日前發生一起街頭衝突,一名男子胸口遭利刀刺傷,負責的員警到場後,使用「洋芋片的包裝袋」為傷患進行緊急處理,所幸此舉及時止血,才順利救下該男子的性命。

根據《每日郵報》報導,美國紐約市曼哈頓 哈林區7日晚間10時許,警方獲報一名29歲的男子遭人持刀刺傷,負責的員警甘迺迪(Ronald Kennedy)抵達事發現場時,發現被害人遭刺傷的胸口血流不止,身上的白衣也染成一片鮮紅,傷勢相當嚴重。

甘迺迪迅速檢查傷況後,立刻指示一旁的群眾去找「一包洋芋片」,隨後路人將商店買來的洋芋片遞上,甘迺迪接過後,將洋芋片全數倒出,並扶受傷男子臥躺街邊,接著使用攤平的包裝袋與膠帶,平壓在傷口處止血,同時不斷安撫男子保持清醒、不用害怕。

待醫護人員抵達後,男子被送往當地醫院急救,最後成功保住性命。事後負責治療該男子的醫師表示,甘迺迪及時替傷患包紮止血的舉動,是救回男子一命的關鍵;而整段救治過程也被警用跟拍器全部拍下,影片曝光後,不少網友紛紛稱讚員警的機警判斷。

