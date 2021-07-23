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影／紐約男遇刺 警拿「洋芋片包裝」及時止血救命

聯合新聞網 / 綜合報導
美國紐約一名員警利用洋芋片外包裝，及時為遭刀刺傷的男子止血，成功挽救傷者性命。 示意圖／ingimage
美國紐約一名員警利用洋芋片外包裝，及時為遭刀刺傷的男子止血，成功挽救傷者性命。 示意圖／ingimage

遇到有人發生嚴重受傷的危急狀況時，除了盡速報警及撥打救護車外，也許手邊的日常用品也能救人一命！美國紐約日前發生一起街頭衝突，一名男子胸口遭利刀刺傷，負責的員警到場後，使用「洋芋片的包裝袋」為傷患進行緊急處理，所幸此舉及時止血，才順利救下該男子的性命。

根據《每日郵報》報導，美國紐約市曼哈頓哈林區7日晚間10時許，警方獲報一名29歲的男子遭人持刀刺傷，負責的員警甘迺迪（Ronald Kennedy）抵達事發現場時，發現被害人遭刺傷的胸口血流不止，身上的白衣也染成一片鮮紅，傷勢相當嚴重。

甘迺迪迅速檢查傷況後，立刻指示一旁的群眾去找「一包洋芋片」，隨後路人將商店買來的洋芋片遞上，甘迺迪接過後，將洋芋片全數倒出，並扶受傷男子臥躺街邊，接著使用攤平的包裝袋與膠帶，平壓在傷口處止血，同時不斷安撫男子保持清醒、不用害怕。

待醫護人員抵達後，男子被送往當地醫院急救，最後成功保住性命。事後負責治療該男子的醫師表示，甘迺迪及時替傷患包紮止血的舉動，是救回男子一命的關鍵；而整段救治過程也被警用跟拍器全部拍下，影片曝光後，不少網友紛紛稱讚員警的機警判斷。

紐約市 美國 曼哈頓

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