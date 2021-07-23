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防疫在家好憂鬱 中醫師教您三招怡情逸興轉心志

記者魯永明／嘉義報導
新冠肺炎疫情全台防疫三級逾2個月，嘉義縣大林慈濟醫院中醫部建議民眾收斂心智、正向思考，透過個人興趣、運動，紓解心中鬱悶。圖／大林慈濟提供
新冠肺炎疫情全台防疫三級逾2個月，嘉義縣大林慈濟醫院中醫部建議民眾收斂心智、正向思考，透過個人興趣、運動，紓解心中鬱悶。圖／大林慈濟提供

新冠肺炎疫情全台防疫三級逾2個月，陸續有出現焦慮與憂鬱的民眾到醫院求診。嘉義縣大林慈濟醫院中醫部建議民眾收斂心智、正向思考，透過個人興趣、運動，紓解心中鬱悶。

中醫部主任葉家舟醫師說，可透過保持正常生活及飲食調整體質，增強免疫力，首先，在家保持運動，直到身體發熱、出汗，氣血通至全身各處。

第二正確飲食，烤、炸、辣食物，會讓免疫系統過度發展要注意。尤其夏天是寒涼類瓜果盛產季節，吃的量不可過度，吃的時候應放慢速度，不要囫圇吞棗，多咀嚼，讓寒涼效果在身體作用，讓身體知道這樣量夠了，不該多吃。

第三轉移注意力，葉家舟說，找平常想做，卻沒時間做的事，好好完成，讓情志舒暢，才不會憂鬱。像喜歡寫書法、玩盆栽，以前根本沒時間專研另外學派的字，或去修剪樹苗、施肥，現在空閒，剛好可以去做這些事怡情逸興。

葉家舟表示，有些人會服用防疫中藥水增強防疫功效，這些中藥組成成分大部分是心肺熱藥比較多，好處是阻止肺發炎風暴傷害肺部，但偏向寒涼，對虛、寒體質或胃寒人，喝了比較會胃痛或精神較差。

偏熱性體質者，喝偏寒防疫中藥水雖比較好，但長期吃要特別稀釋淡一點，降低濃度，可適度像茶飲拿來喝，發現喝到口水多了，或是不想喝了，代表它太寒，就停一陣子，等恢復再繼續喝。民眾應由中醫師診斷根據個人體質調解藥方，達到保健防疫效果。

新冠肺炎疫情全台防疫三級逾2個月，嘉義縣大林慈濟醫院中醫部建議民眾收斂心智、正向...
新冠肺炎疫情全台防疫三級逾2個月，嘉義縣大林慈濟醫院中醫部建議民眾收斂心智、正向思考，透過個人興趣、運動，紓解心中鬱悶。圖／大林慈濟提供
新冠肺炎疫情全台防疫三級逾2個月，嘉義縣大林慈濟醫院中醫部建議民眾收斂心智、正向...
新冠肺炎疫情全台防疫三級逾2個月，嘉義縣大林慈濟醫院中醫部建議民眾收斂心智、正向思考，透過個人興趣、運動，紓解心中鬱悶。圖／大林慈濟提供

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