新冠可透過氣溶膠傳播 密閉空間社交距離+隔板全無效

廣州針對某一次餐廳群聚感染事件做一研究，在密閉的餐廳僅靠著空調循環空氣，而設置在空調前的三桌座位中，指標個案坐在中間的桌位，同桌有4人感染，而前後兩桌也有2到3人感染，但沒有坐在空調前的桌位客人，統統都是陰性，發現病毒的傳播與「氣流」有密切的關係。取材自台大記者會

台大醫院環境職業醫學部主任兼教授蘇大成23日於台大記者會中提醒，「隔板現在真的是裝好看的」，政策未考慮到「通風與換氣」，新冠已被證實會透過氣溶膠傳播，國內外已有不少案例，是因為氣溶膠特性，吸入病毒而感染，處於密閉空間即使相隔1.8公尺也不夠，而隔板的設置也已經被氣溶膠打破，一定要做好通風換氣才有辦法阻絕氣溶膠傳播，也盼政府正視。

美國 疾病管制局（CDC）今年5月7日證實氣溶膠傳播是新冠病毒傳播的重要途徑之一，其餘包含飛沫、噴霧以及接觸傳染。蘇大成表示，美國疾病管制局也指出在密閉空間無通風換氣，氣溶膠顆粒及細小飛沫液滴會在空氣中累積，如果此時又在進行運動或是唱歌等活動，呼出呼吸液滴的量會增加，待超過15分鐘，風險就會增加。

蘇大成表示，根據美國國家科學院院刊（PNAS）在4月27日發表麻省理工學院研究，發現戴口罩 以及良好的通風系統，才有辦法避免病毒傳染，而1.8公尺的社交安全距離以及15分鐘規則已經不是萬靈丹。

蘇大成指出，廣州針對某一次餐廳群聚感染事件做一研究，在密閉的餐廳僅靠著空調循環空氣，而設置在空調前的三桌座位中，指標個案坐在中間的桌位，同桌有4人感染，而前後兩桌也有2到3人感染，但沒有坐在空調前的桌位客人，統統都是陰性，發現病毒的傳播與「氣流」有密切的關係。

同時，南韓一處客服中心，是採取中央空調，出風口是從頭頂往下吹，該事件發現到，客服中心確診的案例，幾乎都是坐在出風口下方的員工，再次證實新冠病毒是可以透過氣溶膠傳播。

解封後餐廳風險高 通風設備一定要先備足

台灣 大學公共衛生學院副教授陳佳堃表示，感染者處於密閉空間時，會隨著吐出的懸浮顆粒，滯留在空氣中且透過空調循環，傳播給鄰近的人。氣溶膠的顆粒大約是PM50，全球常講的PM2.5則是比50還小。如果能透過監測空氣品質優劣，其實也能了解，室內空氣的換氣效能足不足夠。

目前監測空氣品質的指標是直接監測二氧化碳濃度，一般職場或公共空間二氧化碳濃度應該要小於1000ppm，而KTV、會大聲說話的場所如會議室、健身房等二氧化碳濃度應小於800ppm。

陳佳堃表示，他曾與團隊做過一項實驗，在一個沒有對外窗只有空調的會議室中，同時待6人，一小時後二氧化碳濃度不斷增加，此時6人離開，持續監測室內二氧化碳濃度，發現二氧化碳濃度監測一小時後，還是維持在一定的高度。顯示空調沒辦法達到足夠「換氣」的效果，若確診者待在密閉空間超過一小時，使用後的空間未通風清消，下一個使用的人，就可能因為氣溶膠傳播被感染。

避免氣溶膠傳播，增加通風勢在必行。他表示，解封之後，餐廳將恢復內用，餐廳一定要避免「密閉不透風」，千萬別以為「冷」就是通風，餐廳可以開冷氣，但同時要搭配開窗。

如果開窗後可以自然對流就沒有問題，無需增加電風扇等，如果開窗後，沒辦法自然對流，建議擺設電風扇在門口，電風扇往門外吹，把氣溶膠直接往外帶，當然沒辦法自然對流的室內空間，室內循環一定也不好，建議室內增設排風扇，特別是角落若能將風往外排最好，但沒辦法增購設備，則建議角落擺設電風扇，但是風別太大，開「微風」，降低死水區的出現，同時電風扇還是要擺在門口，把氣流往外送。

陳佳堃表示，餐廳的位置的設置不要再採取「梅花座」，因應氣溶膠傳播，應該採取「梅花桌」，而桌子擺放的位置，建議統統擺在窗戶旁邊，同樣的道理就是一但有任何氣溶膠的產生就立刻往外帶，不要造成室內的氣溶膠群聚。

餐廳更替客人不要「一桌一桌」翻桌，而是團進團出，同一時段全部進場、離場，下一時段的客人進來前，先讓室內完成清消，通風良好的狀態約6分鐘可以讓下一時段的客人進來，但是通風仍有疑慮，則建議清消後等待10到15分鐘，再讓客人進場。

陳佳堃表示，礙於氣溶膠肉眼根本無法可見，即使做好上述措施，還是建議在室內空間的正中間擺放二氧化碳監視器，只要超過800ppm或1000ppm就要調整室內人數。

他說，這是因應解封以及氣溶膠不得不的方式，他認為餐廳或是密閉空間開放，至少要備妥空氣清淨機、空調設有Hepa、電風扇、抽風機、紫外光消毒，也建議政府應該列出一套餐廳通風的設備套餐，應該在做好通風之後，才能安心讓人流進入。

家庭室內優先「破開密閉空間」才能阻絕病毒

蘇大成表示，居家室內空間建議打開窗戶、打開門，讓空氣可以自然通風，增加擺放室內植栽，中研院指出薄荷等植物散發的芬多精，有辦法改善空氣品質，建立獨立的通風排氣系統，不要與社區混用，室內適時增加濕度，居家空間還是建議保持社交距離並戴口罩，室內隨時做好空氣品質監測，特別是二氧化碳濃度的監測，同時也可以設置空氣清淨機。

蘇大成表示，即使在居家也要做好清潔消毒，根據澳洲的研究，發現新冠病毒於攝氏20度的環境溫度，可於塑膠、不鏽鋼、玻璃及紙幣上存活28天，棉製衣服也能存活7天；今年1月刊登於科學報告期刊的研究也發現，病毒可存活於多種個人防護用具的 表面長達28天，包含手套、N95和N100的口罩、聚乙烯纖維防護衣等，口罩一定要更換也要做好清消。