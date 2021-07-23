我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗Delta 已接種疫苗者再戴口罩？白宮官員爆激辯

河南女嬰被困奇蹟獲救 母遇難時雙手托舉著她

自投羅網？美通緝犯留言嗆「我懸賞金多少」警追IP逮人

編譯中心 / 綜合報導
奧克拉荷馬州一名涉嫌犯下謀殺案的通緝犯洛琳．格雷夫斯（Lorraine Graves），因親自至警方臉書留言而遭逮捕。(取材自臉書)
奧克拉荷馬州一名涉嫌犯下謀殺案的通緝犯洛琳．格雷夫斯（Lorraine Graves），因親自至警方臉書留言而遭逮捕。(取材自臉書)

隨著科技日益發達，幾乎人人都會使用網路與外界聯繫，檢警單位便經常透過追蹤IP位置來偵辦案件。美國一名涉嫌犯下謀殺案的通緝犯，就因其本人親自到警方的臉書留言嗆聲，而洩漏自身行蹤，並隨即遭到逮捕，這般「自投羅網」的行徑，引起網友熱議。

紐約郵報報導，美國奧克拉荷馬州今年3月發生一起謀殺案，被害人30歲的男子艾瑞克（Eric Graves），被發現在一棟公寓內遭人槍殺。警方展開調查後，鎖定嫌犯為一名女子洛琳．格雷夫斯（Lorraine Graves）及另外2人，並僅剩洛琳尚未落網。

當地杜爾沙警局（Tulsa Police Department）14日時將洛琳列為「本周頭號通緝犯」，並透過臉書公開她的照片，希望網友提供相關線索。未料，該文張貼後的短短3小時內，洛琳竟用本人的帳號親自留言寫下「抓到我的懸賞金有多少？」嗆聲警方之餘，不知自己同時也洩漏了行蹤。

意識到曝光自身位置後，洛琳隨即刪除留言，不過警方仍依循該帳號的IP位置，於隔日下午順利將她逮捕歸案，並公布洛琳的保釋金為50萬美元；警方也強調，目前洛琳是遭到逮捕，而不是已經定罪。

這場「烏龍自首」事件曝光後，網友紛紛回應「所以她能拿到懸賞金了嗎」、「還真是犯罪界的大師」、「她減輕了警方的工作量耶」、「搞不好她是無辜的，等到無罪釋放後就能拿到懸賞金」、「根本是搞笑界的超級巨星」、「感覺需要去檢查有沒有精神疾病」、「也太愚蠢了」、「整間警局都笑瘋了吧」等，引起一陣熱烈討論。

美國 臉書 通緝

上一則

平民「骨董冰箱」連續運作71年 打敗英國皇室67年紀錄

延伸閱讀

離天國最近的隔離地（一六）

離天國最近的隔離地（一六）
華郵記者揭川普曾要潘斯推翻選舉結果 伊凡卡不認同

華郵記者揭川普曾要潘斯推翻選舉結果 伊凡卡不認同
重回大選夜開票 朱利安尼酒醉獻策：就說我們勝選吧

重回大選夜開票 朱利安尼酒醉獻策：就說我們勝選吧
離天國最近的隔離地（一一）

離天國最近的隔離地（一一）

熱門新聞

一名網紅收到原況照片，點下去卻意外拆穿偷吃真相。（影片截圖）

忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證

2021-07-17 03:22
空服員曝搭機時只要做「一件事」就能獲得特殊禮遇。（取材自tiktok）

影／空姐曝搭機做「1件事」 就能獲得特殊禮遇

2021-07-19 22:06
「大辭職潮」一詞登上歐美熱門話題，點出了後疫情時代就業市場即將出現的劇烈轉變，也將迫使全球企業重新思考更人性化的工作模式。圖為埃及熊貓廣告，本來是一個乳酪商品廣告，但是在職場大發雷霆、破壞工作的場景，直覺聯想到上班族決心不幹的發洩想像。（圖／埃及熊貓廣告截圖）

WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」

2021-07-17 09:03
凱利闖進一處馬廄性侵母馬。（取材自推特）

麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練

2021-07-22 04:24
玩具商Premium Joy把全球最後一組海底主題拼圖玩具的價格訂在2.8萬美元。（取自官網）

台生產這組美玩具 原價25美元 為何訂價變2.8萬美元？

2021-07-16 20:36
最新調查顯示，新一代iPhone即將登場，但iPhone 12系列的需求依然強勁。（路透）

蘋果又降速 更新iOS14.6後「這四款iPhone」變慢了

2021-07-16 23:31

超人氣

更多 >
警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案

警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案
經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年

經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年
中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼
都美竹再爆酒後性關係內幕 網：吳亦凡自己入獄吧

都美竹再爆酒後性關係內幕 網：吳亦凡自己入獄吧
美聯社直擊新疆最大拘留中心 估可關押1萬人

美聯社直擊新疆最大拘留中心 估可關押1萬人