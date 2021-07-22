圖輯／東奧開幕前 偷窺各國隊服 看哪一隊最時尚

捷克奧運代表隊的隊服常遭批評，2016年里約奧運的條紋服飾設計，被指著有如電影「陰間大法師」(Beetlejuice)。（美聯社）

捷克奧運代表隊的隊服，以傳統靛藍印染工藝設計，招致揶揄；但也獲讚揚「大膽結合捷克與日式的傳統藍染工藝，兼具文化、美觀與舒適耐熱等功能性。」（美聯社）

東京奧運 7月23日開幕，全球頂尖運動員在開幕式上齊聚一堂，穿著各隊經過設計的隊服依序入場，在競技前先比較時尚品味。

美國奧運代表隊的隊服，由羅倫(Ralph Lauren)設計多年，被批了無新意，且沒有考量到東京炙熱的天氣。（路透） 美國奧運代表隊隊服由羅倫設計多年，被批了無新意。(路透) 美國奧運代表隊隊服由羅倫設計多年，被批了無新意。(路透) 義大利奧運代表隊的隊服是亞曼尼設計的運動套裝，以義大利國旗的紅綠白配色，重新詮釋日本的日升之國的印象。（美聯社） 美國奧運代表隊隊服由羅倫設計多年，被批了無新意。(路透)

加拿大奧運代表隊的隊服是牛仔夾克，被批評太幼稚。（美聯社）

加拿大奧運代表隊的隊服是牛仔夾克，被批評太幼稚。（美聯社）