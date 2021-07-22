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影／她裝監視器觀察愛貓 拍到房東闖臥室「忘情吸枕」

編譯中心／綜合報導
一名女網友泰伊莎發現房東未經同意闖入房間，還狂吸她的枕頭。（影片截圖）
一名女網友泰伊莎發現房東未經同意闖入房間，還狂吸她的枕頭。（影片截圖）

英國一名女網友泰伊莎（Tyisha Macleod）為了觀察愛貓，在租屋處裝監視器，未料某一天居然拍到房東獨自闖入她的房間，甚至拿起她的枕頭、棉被狂聞，泰伊莎調出影片後相當震驚，不過房東竟辯稱「我在找貓」。

根據英國媒體UNILAD報導，泰伊莎調閱租屋處監視器時，發現一幕離譜畫面，身穿紅衣的房東，趁著她不在家時，獨自闖入租屋處，甚至還鬼鬼祟祟地進入她的臥室，從影片中可看出，房東進入臥室後，馬上抱起枕頭，忘情地「埋頭狂吸」，甚至還輕摸她的棉被，不過，這時門外突然發出聲音，嚇得房東逃離房間。

泰伊莎朋友幫忙來餵貓，意現發現房東闖空門，但房東辯稱受泰伊莎之託也來餵貓。（影片...
泰伊莎朋友幫忙來餵貓，意現發現房東闖空門，但房東辯稱受泰伊莎之託也來餵貓。（影片截圖）

泰伊莎調閱監視器後直呼「太噁心」，並向媒體表示，自己從未同意房東進入租物處，甚至是臥室，不過當她拿著影片質問房東時，房東卻說「我在找貓」，讓泰伊莎難以接受。

不過，這起事件有一名目擊證人，泰伊莎朋友表示，那一次她來幫忙照顧貓咪時，有撞見房東在屋裡，但房東卻又稱受泰伊莎之託來餵貓，顯然房東在說謊掩飾。

後來泰伊莎將監視器畫面上傳至抖音，引發網路熱議，從自7月初發布以來已超過400萬次觀看，許多網友建議泰伊莎換鎖並控告房東，泰伊莎則回應，她發現後馬上退租搬家，也對房東提起訴訟。

@tyishamacleod

Let’s just say, I’ll be moving and getting out of my lease! Like for part 2! #creepy #landlordsfromhell #pt1 #foryoupage #canada🇨🇦🇨🇦

♬ Oh No - Kreepa

房東 英國 抖音

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