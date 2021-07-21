印尼確診男「頭戴面紗」偽裝妻子登機 上廁所被抓包
一名染上新冠肺炎的印尼男子為了隱瞞病情並登上飛機，竟然選擇戴上傳統的面紗「尼卡布」（Niqab）並偽裝成他的妻子、企圖蒙混過關。
這名化名為「DW」的印尼男子在登上從雅加達（Jakarta）飛往他的家鄉特爾納特（Ternate）的連城航空（Citilink）國內航班時，穿著覆蓋整個身體和面部的傳統穆斯林服裝。
由於DW的妻子先前的新冠病毒篩檢結果呈陰性，因此他試圖使用妻子的身分證件和陰性PCR篩檢結果來通關，雖然DW成功通過機場的安全檢查並設法登上飛機，但最後仍在中途被揭發。一名空服員告訴當局，她看到DW進入飛機洗手間，然後穿著男裝而非原先的傳統面紗回來。
該空服員隨後向特爾納特當地機場方面回報，當局隨後在DW下飛機後拘留他。據CNN報導，一名衛生官員立即對他進行了新冠檢測，PCR檢測結果呈陽性。
特爾納特新冠病毒特遣隊負責人加尼（Muhammad Arif Gani）指出「機場立即聯繫特爾納特市新冠病毒處理特遣隊以疏散該男子，同時穿著個人防護裝備，然後讓他乘坐救護車到他家進行自我隔離，在那裡他將受到特遣部隊官員的監督」。
當局也透露，一旦DW完成自我隔離，警方打算提出告訴。加尼表示「為了應對這一事件，機場將加強安檢，並進行額外檢查」。
與許多國家一樣，印尼的新冠感染率正在上升，目前是亞洲的「病毒熱點」。許多最新病例也被證實是席捲全球、傳染力極強的Delta病毒株。
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