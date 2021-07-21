印尼確診男「頭戴面紗」偽裝妻子登機 上廁所被抓包

這名化名為「DW」的印尼男子在登上從雅加達飛往他的家鄉特爾納特的連城航空國內航班時，穿著覆蓋整個身體和面部的傳統穆斯林服裝。（取自推特）

一名染上新冠肺炎的印尼 男子為了隱瞞病情並登上飛機，竟然選擇戴上傳統的面紗「尼卡布」（Niqab）並偽裝成他的妻子、企圖蒙混過關。

這名化名為「DW」的印尼男子在登上從雅加達（Jakarta）飛往他的家鄉特爾納特（Ternate）的連城航空（Citilink）國內航班時，穿著覆蓋整個身體和面部的傳統穆斯林服裝。

由於DW的妻子先前的新冠病毒篩檢結果呈陰性，因此他試圖使用妻子的身分證件和陰性PCR篩檢結果來通關，雖然DW成功通過機場 的安全檢查並設法登上飛機，但最後仍在中途被揭發。一名空服員告訴當局，她看到DW進入飛機洗手間，然後穿著男裝而非原先的傳統面紗回來。

該空服員隨後向特爾納特當地機場方面回報，當局隨後在DW下飛機後拘留他。據CNN報導，一名衛生官員立即對他進行了新冠檢測 ，PCR檢測結果呈陽性。

特爾納特新冠病毒特遣隊負責人加尼（Muhammad Arif Gani）指出「機場立即聯繫特爾納特市新冠病毒處理特遣隊以疏散該男子，同時穿著個人防護裝備，然後讓他乘坐救護車到他家進行自我隔離，在那裡他將受到特遣部隊官員的監督」。

當局也透露，一旦DW完成自我隔離，警方打算提出告訴。加尼表示「為了應對這一事件，機場將加強安檢，並進行額外檢查」。

與許多國家一樣，印尼的新冠感染率正在上升，目前是亞洲的「病毒熱點」。許多最新病例也被證實是席捲全球、傳染力極強的Delta病毒株。