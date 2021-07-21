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撞色超時尚！NOKIA真無線藍牙耳機E3100 潮感爆表

記者陳立儀／即時報導
NOKIA真無線藍牙耳機E3100外型精巧時尚，充電盒僅重30g。圖／雙全國際提供
NOKIA真無線藍牙耳機E3100外型精巧時尚，充電盒僅重30g。圖／雙全國際提供

曾締造全球手機神話的NOKIA，近年積極佈局5G相關網路技術，同時也研發相容於各手機系統的周邊配件，今年夏天推出NOKIA真無線藍牙耳機E3100，滿足時下消費者對耳機時尚外觀的追求，共有5款流行搶眼的「撞色」設計，搭載6mm動圈單體和藍牙5.0，小巧精緻易收納。

「撞色」向來是各大時尚秀不可或缺的元素，也是設計師們創作的重點，NOKIA真無線藍牙耳機E3100擺脫千篇一律的黑、白、灰、藍等保守單色系，用顏色撞出新潮流，共計有5款雙邊撞色設計，包括天空系「星空藍撞天空藍」、海洋系「湖水藍撞珊瑚紅」、自然系「亮光橘撞草地綠」、情人系「玫瑰紅撞藕色粉」、內斂系「低調黑撞氣質灰」等，體積小巧精緻，充電盒僅重30g、單耳重量只有4g，比一張A4紙還要輕。

NOKIA真無線藍牙耳機E3100採楔型腔體設計，配戴時三方位貼合耳廓，不論是居家健身或慢跑都不用擔心耳機因劇烈晃動而掉落，同時搭載6mm動圈單體，強化低音效能，更能凸顯立體音感，當雙手無法騰空操作手機時，耳機支援iOS及Android語音助理，用語音即可進行操作；高精度矽膠耳塞符合人體工學，不僅提供優良的物理降噪效果，還能防止漏音。此外，耳機搭載藍牙5.0，傳輸速度可達2Mbps、聲音延遲更低，耗電量小，單次續航力可達2.5小時，搭配400mAh大電力充電盒，續航力則長達10小時。

NOKIA真無線藍牙耳機E3100推出5款雙邊撞色設計。圖／雙全國際提供
NOKIA真無線藍牙耳機E3100推出5款雙邊撞色設計。圖／雙全國際提供

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