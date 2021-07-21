我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際奧會宣布2032年夏季奧運由澳洲布里斯班舉行

國務院：副國務卿薛曼亞洲行 仍有可能訪問中國

腳中風分四等級 醫：膝蓋以下沒感覺是警訊

元氣網 綜合報導

●腳中風是動脈裡血栓滯留或血管阻塞，阻斷血液循環

●腳中風會有疼痛、麻木、感覺異常、脈搏消失、蒼白症狀

●適度運動可增加血液循環，可避免腳中風上身

台灣多數腎友常合併有糖尿病，這類患者最怕洗腎洗到截肢、失明。導致截肢最常見的原因就是「下肢周邊動脈阻塞疾病」，俗稱「腳中風」。根據統計，每4位腎友就有1人有腳中風症狀，三總洗腎室護理長徐碧秀表示，其實腳中風是可以避免的，平時做好腳部保暖的保養，隨時注意腳的知覺變化，及早呼救，就能避免腳中風發生，甚至演變成需要截肢的情形。]

罹患糖尿病長達30年，且已洗腎近一年半的陳又菱說，她的腳就像廣告描述「阿嬤你的腳怎麼沒感覺？」的狀況，發現腳失去知覺是某次在海邊踏浪時，腳跨在石頭上日光浴，一小時回家後，整隻腳起水泡，破了好大一個洞，醫師說，「妳的腳嚴重燒燙傷」，她才驚覺腳的神經末梢都已經沒有感覺了。在此之前，她的腳早已有些異狀，像泡溫泉時，腳不太感覺到熱，得用手測水溫，原以為是洗腎或糖尿病正常的反應，卻不曉得這完全是腳中風的症狀。

徐碧秀說，腳中風並不是因為腎臟不好或洗腎洗太久所致，而是台灣的腎友幾乎都有合併慢性病，最常見是糖尿病和高血壓，這兩種疾病都會造成血管硬化、彈性變差，血管被堵住，血液就無法流到末梢，久而久之就會出現麻痛感，長期照顧不好就可能導致截肢。

腳中風會出現疼痛、麻木、感覺異常、脈搏消失、蒼白等症狀，徐碧秀說，這些症狀都是腳中風的警訊。腳中風分四個等級，從輕到重，最輕微僅是偶爾會有腳麻、腳痛症狀，再來就是會出現間歇性跛行，即走路會麻痛，不過休息後症狀會消失，後續是有麻痛感即使休息也不會恢復，最嚴重是不小心弄出傷口，傷口難以恢復，慢慢發黑也沒有及時就醫，就可能會截肢，有些患者則是長期血液無法進到末梢，腳指頭出現潰爛，這也是重大警訊。

中風 糖尿病 台灣

上一則

貪到廁所竟有「黃金馬桶」 俄國交警上校收重賄被拘押

延伸閱讀

不跟進豐田 南韓三星如期播出東奧廣告

不跟進豐田 南韓三星如期播出東奧廣告
中科胰糖安滋陰降血糖 調節三高 緩解並發症

中科胰糖安滋陰降血糖 調節三高 緩解並發症
含糖量高 糖尿病患吃荔枝險失明

含糖量高 糖尿病患吃荔枝險失明
惠譽警告：美國政治分歧嚴重 可能丟失AAA信評等級

惠譽警告：美國政治分歧嚴重 可能丟失AAA信評等級

熱門新聞

一名網紅收到原況照片，點下去卻意外拆穿偷吃真相。（影片截圖）

忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證

2021-07-17 03:22
漢堡王員工及主管因不滿工作條件集體辭職，並掛上「我們都不幹了，造成不便敬請諒解」的告示牌。取材自klkntv

「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉

2021-07-14 08:49
空服員曝搭機時只要做「一件事」就能獲得特殊禮遇。（取材自tiktok）

影／空姐曝搭機做「1件事」 就能獲得特殊禮遇

2021-07-19 22:06
「大辭職潮」一詞登上歐美熱門話題，點出了後疫情時代就業市場即將出現的劇烈轉變，也將迫使全球企業重新思考更人性化的工作模式。圖為埃及熊貓廣告，本來是一個乳酪商品廣告，但是在職場大發雷霆、破壞工作的場景，直覺聯想到上班族決心不幹的發洩想像。（圖／埃及熊貓廣告截圖）

WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」

2021-07-17 09:03
史蒂芬某天在家中地下室發現一座樓梯，表妹瑪雅聽聞後立刻啟程至他家拍攝，影片曝光後引起網友熱烈討論。（影片截圖）

影／家中地下室詭異樓梯...他探地底9公尺景象 網嚇壞

2021-07-15 04:10
玩具商Premium Joy把全球最後一組海底主題拼圖玩具的價格訂在2.8萬美元。（取自官網）

台生產這組美玩具 原價25美元 為何訂價變2.8萬美元？

2021-07-16 20:36

超人氣

更多 >
吳亦凡3天蒸發7400萬美元 中強硬封殺不給失德演員機會

吳亦凡3天蒸發7400萬美元 中強硬封殺不給失德演員機會
貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑

貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑
美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

吳亦凡拍床戲硬上劉亦菲 網友嘲諷「本色演出」

吳亦凡拍床戲硬上劉亦菲 網友嘲諷「本色演出」
「她恐怕挺不過去了」緬甸婦與兒紐約華埠搭地鐵遇劫 命危

「她恐怕挺不過去了」緬甸婦與兒紐約華埠搭地鐵遇劫 命危