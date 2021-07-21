我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國務院：副國務卿薛曼亞洲行 仍有可能訪問中國

南京祿口機場爆群聚染疫 17人驗出新冠陽性

貪到廁所竟有「黃金馬桶」 俄國交警上校收重賄被拘押

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯調查委員會20日逮捕官拜上校的資深交通警察薩福諾夫，指控他領導一個犯罪幫派與涉嫌收受重賄。從現場蒐證照片可見，這位涉賄的交警高層過著奢華的生活，光是廁所就有著黃金馬桶蓋與大理石地板。畫面翻攝：The Moscow Times&Telegram/Alexander Khinshtein
俄羅斯調查委員會20日逮捕官拜上校的資深交通警察薩福諾夫，指控他領導一個犯罪幫派與涉嫌收受重賄。從現場蒐證照片可見，這位涉賄的交警高層過著奢華的生活，光是廁所就有著黃金馬桶蓋與大理石地板。畫面翻攝：The Moscow Times&Telegram/Alexander Khinshtein

俄羅斯調查委員會20日在南部的斯塔夫羅波爾區（Stavropol）逮捕一位官拜上校的資深交通警察，指控他領導一個犯罪幫派與涉嫌收受重賄。從現場蒐證照片可見，這位涉賄的交警高層過著奢華的生活，光是廁所就有著黃金馬桶蓋與大理石地板。

莫斯科時報、泰晤士報與Sky News報導，這起賄賂案規模達數百萬俄羅斯盧布，涉及數十名資深交通警官，被拘押的薩福諾夫（Alexei Safonov）警察上校與6名部下被控「在數年間」收受1900萬盧布（約25.5萬美元）的賄賂，以交換發放非法的穀物運輸卡車牌照。

俄羅斯最大政黨「統一俄羅斯」的資深國會議員辛施泰因（Alexander Khinshteyn）透露，斯塔夫羅波爾交通警察局有超過35名交警在此次大規模行動遭到拘押，調查期間搜索約80處房產，起出大量現金、名車與文件，「一個真正的黑手黨正在該地區運作」。

辛施泰因也在自己的Telegram頻道分享薩福諾夫豪宅內部的影像，可見到廁所內的馬桶、坐浴桶、置物櫃、洗手台與鏡子似乎都用上黃金裝飾，迅速引起網民關注。此外，大廳、樓梯間、會客室、浴室與臥室都富麗堂皇到令人乍舌，調查新聞網站《Baza》就稱「這可能是君王的住處」，莫斯科時報也稱這些照片「看起更像豪華房地產廣告」。

報導指出，薩福諾夫的6名部下分別是1位前資深交警、1位交通督察員與4名平民，他們發出的牌照容許運輸業者無視地區法規，甚至可以從容通過警察的檢查哨。一位匿名警官2017年曾直接上書普亭總統，檢舉斯塔夫羅波爾交通警察內部的貪腐行為，但薩福諾夫當時並未被查出任何不法行為。

警察 俄羅斯 普亭

上一則

宅在家猛看電腦 醫建議「20守則」避免罹視覺症候群

延伸閱讀

伊朗單日確診數創新高 俄國染疫總數破600萬大關

伊朗單日確診數創新高 俄國染疫總數破600萬大關
躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口

躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口
俄國西伯利亞失聯客機迫降 機上19人全生還

俄國西伯利亞失聯客機迫降 機上19人全生還
俄國西伯利亞失聯客機迫降 機上19人全生還

俄國西伯利亞失聯客機迫降 機上19人全生還

熱門新聞

一名網紅收到原況照片，點下去卻意外拆穿偷吃真相。（影片截圖）

忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證

2021-07-17 03:22
漢堡王員工及主管因不滿工作條件集體辭職，並掛上「我們都不幹了，造成不便敬請諒解」的告示牌。取材自klkntv

「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉

2021-07-14 08:49
空服員曝搭機時只要做「一件事」就能獲得特殊禮遇。（取材自tiktok）

影／空姐曝搭機做「1件事」 就能獲得特殊禮遇

2021-07-19 22:06
「大辭職潮」一詞登上歐美熱門話題，點出了後疫情時代就業市場即將出現的劇烈轉變，也將迫使全球企業重新思考更人性化的工作模式。圖為埃及熊貓廣告，本來是一個乳酪商品廣告，但是在職場大發雷霆、破壞工作的場景，直覺聯想到上班族決心不幹的發洩想像。（圖／埃及熊貓廣告截圖）

WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」

2021-07-17 09:03
史蒂芬某天在家中地下室發現一座樓梯，表妹瑪雅聽聞後立刻啟程至他家拍攝，影片曝光後引起網友熱烈討論。（影片截圖）

影／家中地下室詭異樓梯...他探地底9公尺景象 網嚇壞

2021-07-15 04:10
玩具商Premium Joy把全球最後一組海底主題拼圖玩具的價格訂在2.8萬美元。（取自官網）

台生產這組美玩具 原價25美元 為何訂價變2.8萬美元？

2021-07-16 20:36

超人氣

更多 >
吳亦凡3天蒸發7400萬美元 中強硬封殺不給失德演員機會

吳亦凡3天蒸發7400萬美元 中強硬封殺不給失德演員機會
貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑

貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑
美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

吳亦凡拍床戲硬上劉亦菲 網友嘲諷「本色演出」

吳亦凡拍床戲硬上劉亦菲 網友嘲諷「本色演出」
「她恐怕挺不過去了」緬甸婦與兒紐約華埠搭地鐵遇劫 命危

「她恐怕挺不過去了」緬甸婦與兒紐約華埠搭地鐵遇劫 命危