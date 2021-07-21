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宅在家猛看電腦 醫建議「20守則」避免罹視覺症候群

記者黃寅／台中報導
中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心主任江鈞綺指出，一般來說，每天盯著電腦或手機平板等電子螢幕連續兩小時以上，就有可能會造成電腦視覺症候群。圖／中國醫藥大學附設醫院提供
中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心主任江鈞綺指出，一般來說，每天盯著電腦或手機平板等電子螢幕連續兩小時以上，就有可能會造成電腦視覺症候群。圖／中國醫藥大學附設醫院提供

疫情使許多人面臨新的生活型態，許多上班族在家上班、學生們也從教室上課，變成對著電腦螢幕上課，與電腦、手機或電視螢幕接觸的時間明顯增加，中國醫藥大學附設醫院就發現近來眼科門診增加了許多「電腦視覺症候群」的患者。醫師建議，採用「20、20、20守則」也就是在看螢幕20分鐘後、休息20秒，並往20呎遠方眺望，即可以讓眼睛的睫狀肌放鬆，減少不適。

影片來源：聯合影音網

中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心主任江鈞綺指出，一般來說，每天盯著電腦或手機平板等電子螢幕連續兩小時以上，就有可能會造成電腦視覺症候群，加上不正確的姿勢及視線角度、缺乏適當的照明，以及螢幕本身的炫光等，會造成身體的不適，包括視力模糊、複視、乾眼症、肩頸痠痛、頭痛等；學童若長時間盯著螢幕，更有可能造成近視度數的增加。

她說，那要如何避免這些症狀呢？除了遵循「20、20、20」守則，若真的必須工作兩小時以上，則需暫停15分鐘讓眼睛和身體得到適度休息。 螢幕最好低於眼睛視線15到20度，讓眼睛略呈俯視的角度、減少乾眼的症狀。

由於乾眼症除了造成乾澀灼熱外，也會造成視力不穩定，適度地補充人工淚液可以緩解症狀、避免惡化 。 其次，眼睛與螢幕的距離保持50到60公分的距離，減少眼睛過度聚焦造成的疲勞、甚至頭痛。另外，配戴正確度數的眼鏡看螢幕，也非常重要，尤其在40歲之後，眼睛水晶體彈性減弱，不適宜的眼鏡度數，會加重眼睛的負擔。

學齡期的兒童，則可以依照「30、30守則」即眼睛和電腦螢幕至少間隔30公分，用眼30分鐘後休息，休息時一樣以遠眺為主，避免其他近距離活動如拼圖、畫畫、閱讀等，以減少近視度數增加。且至少半年做一次視力檢查，若有必要則輔以控制近視的治療。

中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心主任江鈞綺指出，一般來說，每天盯著電腦或手機平板...
中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心主任江鈞綺指出，一般來說，每天盯著電腦或手機平板等電子螢幕連續兩小時以上，就有可能會造成電腦視覺症候群。圖／中國醫藥大學附設醫院提供

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