疫情餘波…公衛學者：這10種癌最易延誤治療、減少存活

法國研究顯示，癌症治療會受到疫情延誤，進而減少存活。取材自新冠肺炎防疫科學線上直播

台灣中央流行疫情 指揮中心都釋放出可能降級的訊息，民眾及業者都對於庶民經濟的復甦抱持期待。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙說，此時也應思考癌症 及慢性病病人的治療是否也因疫情受到延誤，疫情期間病人對醫院的利用率減少，可能延誤早期治療，而導致健康蒙受損失。

公衛學者也根據英國 、法國、美國之研究，治療最容易因疫情延遲的癌症包括婦科癌症、肝癌、頭頸癌、乳癌、血癌，因延誤治療而顯著減少存活的則為肛門癌、膀胱癌、乳癌、腎臟癌、直腸癌。

公衛學者王威淳表示，英國去年針對9.4萬名需要手術的癌症患者進行追蹤研究，正常治療狀況下，每治療18人就可以讓人多活一年；延遲治療則會導致生命損失，延遲六個月治療，所損失的生命是延遲三個月的兩倍以上。

王威淳指出，英國大流行前癌症診斷有三步驟，篩檢、兩周的等待轉診期、急診，學者透過模擬延遲診斷情境，評估疫情對於癌症死亡到影響。模擬結果顯示，根據等待轉診期被延誤的程度，英國3.2名乳癌患者損失的人年數可高達9033到9261人，五年死亡率增加7.9到9.6%，非常可觀。

不只是英國，法國研究也有類似發現。公衛學者古玫生表示，法國癌症研究中心探討疫情期間醫療機構所受的影響，以及對於21種癌症死亡的影響。結果發現，在2018年1月到2020年12月期間，有6到8％患者治療延遲超過兩個月，受到疫情影響最大的癌症包括婦科癌症、肝癌、頭頸癌、乳癌、血癌。隨著疫情恢復時機的早晚，五年內的額外癌症死亡個數可高達88到145人，額外癌症死亡率增加4.4到6.8%。

古玫生指出，在美國2020年3到5月6.9萬名癌症病人資料顯示，延遲治療導致存活差異與癌症種類和其別有很大的關係，年齡、所在地、共病、新冠肺炎感染風險等，都會有影響。其中，因延遲治療而顯著導致存活時間減少的癌症為肛門癌、膀胱癌、乳癌、腎臟癌、直腸癌。