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隔離憋不住？澳洲男自製床單繩索 四樓垂降逃跑

編譯張君堯／綜合報導
澳洲警方20日表示，伯斯一名正在飯店接受強制隔離的男子，竟為了出門從四樓窗戶利用一條多張床單綁在一起製成的繩索，從而逃脫。(取材自臉書)
澳洲警方20日表示，伯斯一名正在飯店接受強制隔離的男子，竟為了出門從四樓窗戶利用一條多張床單綁在一起製成的繩索，從而逃脫。(取材自臉書)

澳洲警方20日表示，伯斯（Perth）一名正在飯店接受強制隔離的男子，竟為了出門從四樓窗戶利用一條多張床單綁在一起製成的繩索，從而逃脫。

警方在Facebook的貼文中指出，該男子從布里斯本（Brisbane）乘飛機抵達伯斯後，他的入境申請根據當地的邊境防疫規定而被拒絕。該男子被告知在48小時內離開、並被送往飯店進行臨時隔離，但就在當地時間20日凌晨1點前「用床單製成的繩索從四樓房間的窗戶爬出，並逃離該地區」。

大約8小時後，警方在鎮上逮捕該男子，並指控他不遵守指示並提供「虛假、誤導性消息」，警方沒有透露該男子身分，只透露他現年39歲、新冠病毒檢測呈陰性，也沒有說明他「逃脫行徑」的原因。

澳洲記錄的新冠病毒確診和死亡人數遠少於許多其他發達國家，根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計，截至20日、總共3萬2120例，部分原因是當局關閉國家和內部邊境。然而由於擔心傳染力極強的Delta病毒株，超過1300萬澳洲人處於封鎖狀態。

然而，該政策也帶來了一系列如同這起案件中男子的「逃亡事件」，本月稍早就有一名婦女被指控在澳洲東北部城市凱恩斯（Cairns）從2個陽台爬下，並踢開一扇門以逃避隔離。

澳洲 邊境 檢測

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