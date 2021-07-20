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英特爾子公司Mobileye全自駕車 搶先開上紐約街頭

編譯季晶晶／綜合報導
Mobileye自駕車行駛於紐約市時代廣場。(取材自Mobileye官網)
Mobileye自駕車行駛於紐約市時代廣場。(取材自Mobileye官網)

英特爾（Intel）擁有的以色列自駕技術公司Mobileye，成為第一家在紐約市街頭測試全自動駕駛汽車的公司。

許多公司在加州和亞利桑那州測試自駕車，紐約通常不會入選測試地點，因為那裡天氣多變、街道擁擠、路況充滿挑戰：駕駛、行人和單車騎士都不愛守規矩。

此外，紐約州明文規定，汽車駕駛至少要有一隻手握住方向盤。但Mobileye取得特殊許可，自駕車的「安全駕駛」雙手能完全離開方向盤，測試車上路也無須警察護送。

通用汽車先前曾在紐約向記者展示過一次它的超級巡航（Super Cruise）系統，但操作該系統的駕駛僅在高速公路上鬆開方向盤，且有警察護送。

Mobileye的自駕福特Fusion汽車其實已在紐約市人口最密集的行政區曼哈頓測試了六周，直到20日才正式宣布消息。此前，Mobileye已在特拉維夫、慕尼黑、底特律、東京和上海周邊地區測試，並以那些測試結果申請到紐約的許可，計畫很快也會在巴黎上路。

Mobileye目前在紐約測試兩輛車，未來幾個月會增加到七輛車。城市被認為是電腦驅動車輛最具挑戰性的環境之一。自駕車在紐約要克服的障礙除了併排停車、建築工地和任意穿越馬路的行人外，還有觀光馬車，以及站在路中間用手勢指揮交通的警察。

在這種環境下，Mobileye自駕車不能一直停下來讓人先走。當碰上不走斑馬線的行人，它可能一點一點地向前推進，表明繼續前行的意圖，而非簡單的停車讓路。某些時候可能必須仰賴安全駕駛提供協助，例如碰上建築工人或警察指揮交通。將來這種情況可以靠遠距操作人員協助處理。

Mobileye成立於1999年，以相機視覺技術聞名，首批客戶包括通用汽車（GM）、寶馬（BMW）和特斯拉（Tesla），但因為對技術使用方式有歧見，2016年與特斯拉分道揚鑣。Mobileye當時發表聲明說，該公司認為特斯拉未安全整合Mobileye技術。英特爾趁機在2017年以150億美元收購Mobileye。

Mobileye在紐約的測試車輛完全依靠一套有12個不同攝影鏡頭的裝備，不用雷達或Lidar光達感測器。

Mobileye在以色列單獨測試有雷達和Lidar光達感測器、但沒有攝影鏡頭的自駕車。等不同的系統都能安全導航，就會被組合成用於商用車的自駕系統。

自駕車 紐約市 汽車

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