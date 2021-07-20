嫌比基尼褲「太暴露」 挪威沙灘手球隊穿短褲比賽遭罰
歐洲沙灘手球錦標賽（European Beach Handball Championships）女子組銅牌戰18日在保加利亞瓦爾納（Varna, Bulgaria）由挪威出戰西班牙。但挪威代表隊選手沒有按規定穿著比基尼褲，反而選擇穿上短褲應戰，隔天遭歐洲手球總會（EHF）以「不當穿著」為由，一人開罰150歐元，全隊合計吞下1500歐元（約1768美元）的罰單。
BBC與俄國官媒《RT》報導，EHF發布的聲明指出，挪威代表隊穿著短褲出賽，「並不符合國際手球總會（IHF）沙灘手球比賽規則定義的運動員制服規定」。挪威手球總會（NHF）事前則已表明，要是代表隊因此被罰，他們將會支付罰款。
挪威代表隊的選手們認為比基尼褲過於暴露，讓她們感到不必要的性化（sexualized）與生理期不適，因此想要換短褲參賽。NHF就在錦標賽舉行之前找上EHF，請求准許他們的選手穿著短褲參加比賽，卻被告知此舉違反規則，可被處以罰款。
根據報導，挪威女子代表隊原本甚至願意為穿短褲出賽付罰款，但隨著時間越來越接近對上匈牙利的開幕戰，局勢變得複雜起來。其中一位選手哈特維克（Katinka Haltvik）告訴挪威公廣《NRK》，「所以我們被迫穿內褲比賽，這實在尷尬」。
哈特維克表示，代表隊一開始接獲告知每人每場比賽要罰50歐元，「還算幸運的是，那將會帶給我們約4850歐元的罰款，我們接受了。然而，就在比賽之前，我們被告知，要是我們像那樣出賽，就將被取消資格。所以我們必須穿比基尼褲出場」。
EHF事後強調，這僅只是向NHF澄清處罰清單，也宣稱取消資格從來不是選項之一，並指規定的修改只能在IHF層級處理，將在接下來幾個月討論挪威提出的動機。NHF主席李歐（Kare Geir Lio）則告訴法新社，「這應該是在標準化框架內的自由選擇，最重要的事情是擁有運動員感到舒服的設備」。
This is what they have to wear. They say these bottoms make them feel unnecessarily sexualized + uncomfortable when they have their periods and the likes. They will however play in them as long as they are mandatory by the CEV. pic.twitter.com/OYmmS5PyGi— Tradia (@amalieskram) July 15, 2021
UPDATE: the women demonstratively wore shorts to their bronze final match against Spain in spite of the rules and the Norwegian handball federation has said it will pay the fine for the girls. Hopefully the IHF won't make real of their previous threats to disqualify them. pic.twitter.com/WLlMjTQSv8— Tradia (@amalieskram) July 18, 2021
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