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嫌比基尼褲「太暴露」 挪威沙灘手球隊穿短褲比賽遭罰

編譯周辰陽／即時報導
歐洲沙灘手球錦標賽女子組銅牌戰18日由挪威出戰西班牙，但挪威代表隊選手違規穿上短褲應戰，隔天遭歐洲手球總會（EHF）以「不當穿著」為由，一人開罰150歐元，全隊合計吞下1500歐元的罰單。畫面翻攝：Twitter/amalieskram
歐洲沙灘手球錦標賽女子組銅牌戰18日由挪威出戰西班牙，但挪威代表隊選手違規穿上短褲應戰，隔天遭歐洲手球總會（EHF）以「不當穿著」為由，一人開罰150歐元，全隊合計吞下1500歐元的罰單。畫面翻攝：Twitter/amalieskram

歐洲沙灘手球錦標賽（European Beach Handball Championships）女子組銅牌戰18日在保加利亞瓦爾納（Varna, Bulgaria）由挪威出戰西班牙。但挪威代表隊選手沒有按規定穿著比基尼褲，反而選擇穿上短褲應戰，隔天遭歐洲手球總會（EHF）以「不當穿著」為由，一人開罰150歐元，全隊合計吞下1500歐元（約1768美元）的罰單。

BBC與俄國官媒《RT》報導，EHF發布的聲明指出，挪威代表隊穿著短褲出賽，「並不符合國際手球總會（IHF）沙灘手球比賽規則定義的運動員制服規定」。挪威手球總會（NHF）事前則已表明，要是代表隊因此被罰，他們將會支付罰款。

挪威代表隊的選手們認為比基尼褲過於暴露，讓她們感到不必要的性化（sexualized）與生理期不適，因此想要換短褲參賽。NHF就在錦標賽舉行之前找上EHF，請求准許他們的選手穿著短褲參加比賽，卻被告知此舉違反規則，可被處以罰款。

根據報導，挪威女子代表隊原本甚至願意為穿短褲出賽付罰款，但隨著時間越來越接近對上匈牙利的開幕戰，局勢變得複雜起來。其中一位選手哈特維克（Katinka Haltvik）告訴挪威公廣《NRK》，「所以我們被迫穿內褲比賽，這實在尷尬」。

哈特維克表示，代表隊一開始接獲告知每人每場比賽要罰50歐元，「還算幸運的是，那將會帶給我們約4850歐元的罰款，我們接受了。然而，就在比賽之前，我們被告知，要是我們像那樣出賽，就將被取消資格。所以我們必須穿比基尼褲出場」。

EHF事後強調，這僅只是向NHF澄清處罰清單，也宣稱取消資格從來不是選項之一，並指規定的修改只能在IHF層級處理，將在接下來幾個月討論挪威提出的動機。NHF主席李歐（Kare Geir Lio）則告訴法新社，「這應該是在標準化框架內的自由選擇，最重要的事情是擁有運動員感到舒服的設備」。

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