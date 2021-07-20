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治療網球肘 醫師：改善活動姿勢才能真正遠離

記者黃寅／台中報導
亞洲大學附屬醫院骨科部主治醫師吳信廷表示，網球肘是因使用過度造成的損傷，唯有改善活動型態、矯正姿勢，才能真正遠離手肘疼痛的困擾。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院骨科部主治醫師吳信廷表示，網球肘是因使用過度造成的損傷，唯有改善活動型態、矯正姿勢，才能真正遠離手肘疼痛的困擾。圖／亞洲大學附屬醫院提供

一名男子經常要搬運重物，最近發現右手肘疼痛，提重物時手臂無力，醫師檢查發現他的手肘外側有明顯的壓痛點，確診為網球肘，經建議急性期多休息搭配冰熱敷、平時使用護肘加壓帶以及修正握物姿勢後，症狀才獲得緩解。

台灣亞洲大學附屬醫院骨科部主治醫師吳信廷表示，網球肘的醫學名稱為「肱骨外上髁炎」是肌腱炎的一種，原因在於手腕關節不當使用，或重覆動作造成肌肉及肌腱使用過度，導致肌腱受傷與發炎，表現症狀為手肘外側疼痛，手的抓握力量也會降低。

他說，網球肘並非網球員的專利，主要好發於30到50歲的成人，比例約1到3%，且主要發生在慣用手，平時需要反覆提重物，或進行手部抓握動作的族群，皆為網球肘的好發對象，包括抓握滑鼠姿勢不當的打字員、頻繁使用刀具、過重鍋子的家庭主婦及廚師，或頻繁搬重物的水電工和物流士等。

吳信廷指出，檢查時會按壓患者的手肘外側，患者會明顯感到疼痛，且手腕對抗阻力往背側收縮時，也會誘發疼痛，除非個案症狀嚴重，通常肘關節的活動度是正常的；若要改善網球肘問題，最重要的是適當休息，避免手腕過度使用或提重物，並在急性期前24個小時內要冰敷，發生48小時後可考慮熱敷，降低疼痛狀況。

此外，配戴護肘加壓帶有助於舒緩疼痛，並修正工作或運動時錯誤姿勢，避免長時間重複使用或過度運動，善用身體力量輔助手臂，減少大量使用手腕力量。

他建議，一旦確診為網球肘，除了可服用消炎止痛藥，也可接受復健治療，如超音波、低能量雷射或經皮電刺激等物理治療，緩解發炎反應，若效果未見好轉，可再嘗試在手肘外側壓痛處注射少量類固醇，近期亦有使用高濃度葡萄糖或高濃度血小板血漿治療(PRP)，直接注射至肌腱，刺激受傷發炎的肌腱修復增生，改善發炎狀況。

吳信廷提醒，網球肘是因使用過度造成的損傷，唯有改善活動型態、矯正姿勢，才能真正遠離手肘疼痛的困擾。

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