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線上授課讓孩童視力更陷危機 醫師提醒快檢查

記者謝進盛／台南報導
疫情爆發，讓孩童視力恐更陷危機，醫師提醒疫後快檢查。圖 ／新營醫院提供
疫情爆發，讓孩童視力恐更陷危機，醫師提醒疫後快檢查。圖 ／新營醫院提供

疫情三級警戒以來，各學校、補習班、安親班停課改成線上授課，正值放暑假不少學童更是整天3C不離手，視力危機拉警報，醫師提醒家長，除留意子女3C使用時間，建議疫情穩定後應安排時間至醫院檢查，以免錯失矯正黃金時間。

台灣衛福部台南新營醫院眼科醫師沈奕勲表示，近期常聽到回診家長第一句話，「你看！度數又增加了！」視力對學齡兒童非常重要，尤其6歲以下視覺中樞仍在發展，辨認清楚的影像，除防止視力發展不良（弱視），對學校學習有幫助。

他說，若確認近視度數，須配戴適當鏡片來矯正視力，已配鏡仍要同時配合使用散瞳劑，近視定期追蹤用藥，在18歲眼軸與度數完全定型前非常重要，決定日後數十年間的用眼情況。

他說明，目前控制近視以長效散瞳劑及角膜塑型片為主。長效散瞳劑有助於放鬆過度緊繃的睫狀肌。一般來說，濃度越高，抑制效果越好，但白天可能有畏光問題，也有部分學童看書及寫作業等近距離受影響，這時可評估改用低濃度長效散瞳劑，或者選擇角膜塑型片。

而低濃度長效散瞳劑，目前無健保給付，使用上白天較不畏光，配合良好護眼習慣也有機會維持穩定度數。但如果度數控制不佳，可白天加點一次，或換回原高濃度長效散瞳劑，等度數穩定再改回低濃度的使用，臨床上仍須經醫師評估使用。

沈奕勲指出，如果度數快速增加、容易畏光，又不喜歡配戴眼鏡，角膜塑型片是不錯選擇。角膜塑型術如同近視雷射屈光手術，主要是改變角膜形狀，改善近視及散光。於睡前配戴，充足睡眠後取下清潔保存，由於類似硬式隱形眼鏡配戴方式，所以要注意鏡片清潔消毒，及定期追蹤相關角膜結膜疾病。近年來有新發展的日戴型軟式鏡片可降低硬式角膜塑型片配戴不適感。

沈奕勲提醒，許多人認為視力1.0就沒近視，或者度數不高，不需要配戴鏡片，都是不完全正確觀念，建議家長在疫情穩定後，可帶子女前往醫院檢查視力。

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