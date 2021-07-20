防疫宅在家 小心肌少症找上門

豐原醫院復健科透過遠距視訊的方式，教民眾在家就能做正確、合適的運動與肌力訓練。圖／豐原醫院提供

疫情 期間，宅在家中活動量減少，小心肌少症找上門！台灣豐原醫院復健科為了協助被疫情與心情困住的長者對抗肌少症，並增進長者的肌力與免疫力 來對抗各種病毒，透過遠距視訊的方式，教民眾在家就能做正確、合適的運動與肌力訓練。

豐原醫院指出，年過40歲之後，若不保持運動，肌肉 的質量平均每10年會減少8%，年過70歲之後每10年會減少15%。肌少症不只是肌肉數量減少、肌力減弱，還會影響長者的行動能力增加失能風險、容易跌倒與骨折、降低生活自理能力、身體代謝緩慢等健康問題，也會增加認知功能障礙、生病機率與死亡率。

根據美國的研究，肌力也可增進免疫力，規律運動者就算染上了新冠肺炎，重症與死亡的比例顯著低於不運動者。

豐原醫院家醫科主任張敬仁表示，若生活中走路速度變慢、毛巾擰不乾、坐姿起身需要撐扶手才起得來、爬一個樓梯就覺得吃力、一年內跌倒2次以上、沒刻意減肥的情況下，半年內體重下降5%，這可能就是肌少症的徵兆，若有以上症狀可尋求家醫科或復健科醫師做評估，並安排進一步的運動訓練。

張敬仁說，要避免肌少症，肌肉訓練、營養補充與休息恢復三者缺一不可，也要戒掉抽菸喝酒的壞習慣；許多人都只想選擇輕鬆的營養補充與休息，但別忘了缺少肌力訓練，過多的營養與休息只會長脂肪。

張敬仁提到，透過運動與肌力訓練可促增強心肺功能、促進血液循環、減少血壓、減少糖尿病風險、增強免疫力、促進腦內啡分泌而達到止痛，並減少壓力、燃燒脂肪生成肌肉、減少腦細胞死亡，更有增進腦部協調、活化腦部、增進記憶力與心智能力等優點。肌少症帶來的影響，不只是病人本身的失能，也會拖累身邊的家人，因此鼓勵長輩與家人一起訓練。