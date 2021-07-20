考古學家挖到19世紀骨骸 兩腿間有「密封神秘液體」

英國約克郡赫爾市發現當地有史以來最大的墓地遺址。（取材自英國公路管理局網頁）

英國 考古學家今年初在約克郡赫爾市挖掘出當地有史以來最大的墓地，埋葬的1500具1783至1861年的人類骨骸中，有一具骨骸雙腿間放著裝滿神秘棕色液體的密封玻璃瓶，考古學家近期提供進一步詮釋。

專任主管妲爾蒙（Katie Dalmon）表示，這罐神秘液體經測試後發現「內含鈉、鉀和磷，但不含任何藥物材料。」他們推斷可能是尿液體或某種磷酸鹽飲料。妲爾蒙解釋這類飲品在19世紀很受歡迎，被宣傳能治療百病包括肺結核。

妲爾蒙指出雙腿間放著瓶子的骨骸，身分為一名患有佝僂病及骨質疏鬆症的60多歲婦女，瓶子是「刻意」放在她雙腿間。

妲爾蒙說墓地常能發現戒指、硬幣、衣服、餐具這類物件，但這個瓶子很不尋常。瓶身標註的字樣「赫爾醫院」（Hull Infirmary）在墓地開放前一年1782年臨時搭建，到了1784年搬進專門建造的房屋。

由70人組成的考古團隊自去年以來一直在這個墓地工作，這是在市中心耗資3.55億英鎊（約4.92億美元）進行的升級計畫的一部分，預計下個月結束現場挖掘工作。妲爾蒙提到目前還不能完全確定神秘液體裡的功用，會進行更多測試以得到明確的答案。