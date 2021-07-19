影／演員猴子裝戴「假陽具」推廣兒童閱讀 家長氣炸了

戴假陽具、穿猴子裝的演員「推廣兒童閱讀」。（取材自推特／@HasAhmed）

英國 東倫敦一間圖書館 舉辦夏季閱讀活動，邀請一位穿著鮮豔猴子服裝、戴著假陽具的演員串場演出。活動照片日前放上社群 平台後引起家長反彈，圖書館已致歉，並強調：「未來不會再發生。」

圖書館表示該活動外包給表演公司，但在預定活動時沒意識到其中一件動物服裝不合適。圖書館很抱歉冒犯了當地民眾，並會「全面徹查、採取嚴厲行動。」

Apparently this is meant to encourage kids in Redbridge to pick up reading for summer. Please tell me the rationale behind these indecent costumes that were shown to families and done so publicly. Is this really necessary? @Jas_Athwal @RedbridgeLive pic.twitter.com/6I8DBcmDM3 — Has Ahmed (@HasAhmed_) July 10, 2021

泰晤士報專欄作家特納（Janice Turner）在社群平台指出：「我真的很想了解圖書館委託猴子宣導孩童閱讀的過程。」英國保守黨員哈邁德（Has Ahmed）也不解「以不雅服裝宣導閱讀」的用意。

一名家長認為：「有人要為這件事下台以示負責！」另一位家長則指整件事令人難以置信質問圖書館：「是否喪失了道德羅盤？」網友Sue Brown提到：「有關單位總是測試人們的界線。他們傳達了病態信息，難保下次不會再更過火。不接受任何道歉，應該要用巨額罰款或革職負責人員回應這類行為。」