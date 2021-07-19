圖輯／「我想跳舞」 倫敦解封夜店咖嗨翻

英國倫敦法靈頓區一間夜店19日晚間擠滿了舞客，盡情慶祝解封「自由日」。（美聯社）

英國 今天凌晨解除大部分的防疫 限制之後，倫敦夜店客擠進率先解封的現場音樂會，整晚狂歡跳舞，享受人與人的互動。

英國是全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝人數最高的國家之一，現在又有新一波疫情 來襲，首相強生（Boris Johnson）卻在此時解除英格蘭地區大部分防疫限制。

路透報導，流行病學家普遍對解封正確與否抱持懷疑態度，但許多年輕的英國人受夠了超過一年半以來的封鎖措施，紛紛表示好想開趴，許多人甚至把今天稱為「自由日」。

英國倫敦法靈頓區一間夜店的店員們，16日在解封日重新營業之前做準備。（美聯社）

31歲的派克（Georgia Pike）在東倫敦活動會場Oval Space表示：「好像已經有一輩子不能跳舞了，我想跳舞，我想聽現場音樂，我想享受人群圍繞的氛圍。」

急著想找樂子的人不少，卻也有人擔心新一波疫情爆發。英國16、17日連續2天都有超過5萬人確診。

26歲的卡特米爾（Gary Cartmill）表示：「我好興奮，但也有點感覺山雨欲來。」

英國倫敦一間夜店19日重新營業，開門前外面排滿了準備入場的舞客，除了夜店保全人員，現場沒有人戴口罩。（美聯社）

英國讓國民施打疫苗的速度快過幾乎其他所有歐洲國家，由於完整接種的民眾較不可能感染重症，強生政府斷定解封無礙。

推動這場音樂活動的布羅德班特（Rob Broadbent）和惠勒-包登（Max Wheeler-Bowden）上傳他們接受採檢的影片，並敦促隔離者效法。布羅德班特和惠勒-包登減少了樂團數目，但由於參加人數比預期少，辦這場活動還虧了錢。

英國倫敦法靈頓區一間夜店19日晚間擠滿了舞客，盡情慶祝解封「自由日」。（美聯社）

英國倫敦法靈頓區一間夜店19日晚間擠滿了舞客，盡情慶祝解封「自由日」。（美聯社）

英國社會對解封意見兩極，有些人害怕病毒會奪走人命，希望嚴格的防疫措施持續；有些人卻對這種種承平時代最嚴厲的限制忿忿不平。

32歲的樂團主唱柯克斯（James Cox）表示，他最近一次現場演唱已是去年萬聖節的事了，「在這場活動之前，我有點擔心自己不會喜歡演出，因為實在隔太久了，但今天我一站上台，開始試音，我就覺得『喔，我真的喜歡，我真的好愛，這就是我心心念念的事情』」。