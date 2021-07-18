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全裸等公車？西班牙鮮肌男模脫光「紅字小星星」遮點

記者楊詩涵／綜合報導
VALENTINO在官方IG釋出攝影拍攝的#VLogoSignature系列。（取材自Instagram）
VALENTINO在官方IG釋出攝影拍攝的#VLogoSignature系列。（取材自Instagram）

在創意總監Pierpaolo Piccioli執掌之下，始終維持獨特氣質VALENTINO，近期與「Dust Magazine」合作，計畫推出第二版「#VLogoSignature」專書，以V字Logo作為主題的拍攝，釋出了由情色珠寶設計師Betony Vernon、西班牙籍小鮮肉模特兒Alejandro Albaladejo Diaz共同演繹的全新形象照，暨驚世駭俗、也是令人激賞的創意，養眼又驚喜。

珠寶設計師Betony Vernon為#VLogoSignature系列拍攝性感...
珠寶設計師Betony Vernon為#VLogoSignature系列拍攝性感趣味的照片。（取材自Instagram）

VALENTINO剝光了模特兒Alejandro Albaladejo Diaz...
VALENTINO剝光了模特兒Alejandro Albaladejo Diaz，在街頭裸身詮釋Stud Sign包款。（取材自Instagram）

VALENTINO剝光了模特兒Alejandro Albaladejo Diaz，在大街上的公車站、或是溜著滑板時取景，由西班牙攝影師Kito Muñoz掌鏡，驕陽下展現自然健康的體態，只有重點部位以紅色星星輪廓的V Logo遮住，是饒富創意的作品；此次合作也邀請53歲的美籍珠寶設計師Betony Vernon入鏡，她自稱人類性學家，2013年出版了用字遣詞優美而大膽的「閨房聖經（The Boudoir Bible）」，形象讓人聯想到經典美劇「CSI犯罪現場：拉斯維加斯」（CSI：Vegas）裡面的SM女王海瑟夫人，她也曾偕同歌手Chrysta Bell為VALENTINO獻唱。

Betony Vernon在具有歷史意義的米蘭小劇場Piccolo Teatro Grassi拍攝，以趣味姿勢懸吊著主打的Stud Sign包款，也收錄在即將出版的#VLogoSignature書中，此系列照片不經矯飾卻極富張力的裸體之美，看似日常的場景卻有異常奇特的光線效果，毫無保留地呈現人體型態，也賦予VALENTINO有別以往的新鮮感。

VALENTINO剝光了模特兒Alejandro Albaladejo Diaz...
VALENTINO剝光了模特兒Alejandro Albaladejo Diaz，只以紅色星星的V Logo遮住重點部位。（取材自Instagram）
VALENTINO剝光了模特兒Alejandro Albaladejo Diaz...
VALENTINO剝光了模特兒Alejandro Albaladejo Diaz，由西班牙攝影師Kito Muñoz掌鏡拍攝。（取材自Instagram）

美劇 劇場 攝影

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