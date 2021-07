爆乳鋼琴YouTuber秀「忍術」 2秒脫光影片網暴動

小P全裸出鏡,用特效擋住重要部位。(影片截圖)

台灣 YouTuber小P是鋼琴家、Cosplayer,經營鋼琴演奏頻道「Pan Piano」,以Cosplay成動漫 或遊戲角色並用鋼琴彈奏該作品的音樂為特色,因身材姣好而受矚目。在台日皆有高人氣,頻道目前順利突破250萬人訂閱。小P最近上傳一段「全裸影片」,短短13個小時就累積14萬觀看次數,目前已衝破56萬次觀看,掀起熱論。

來源:Pan Piano

綜合媒體報導,名為「This is my way of life as a Ninja!(這是我忍者生活的方式)」的這段影片只有短短2秒,服裝cosplay動漫「火影忍者」的主角「漩渦鳴人」,手上還比出忍術的招牌動作。小P發動「色誘之術」,她將手放在膝蓋上,下一秒就做出結印,接著竟然全裸出鏡。戴上一頭金色假髮,還將重要部位都用白雲特效遮住,變身「有雲霧繚繞圍繞著的全裸美女」。

網友看到影片後嗨翻,「火影忍者在我心中的地位又上升了」、「如果有回播次數統計的話,這片應該會創新高」、「2秒救世界的忍者出現啦」、「為何2秒鐘的片段,我播起來卻要十幾分鐘?」、「2秒鐘的史詩級巨片」。