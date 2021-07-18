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爆乳鋼琴YouTuber秀「忍術」 2秒脫光影片網暴動

編譯中心／綜合報導
小P全裸出鏡，用特效擋住重要部位。（影片截圖）
小P全裸出鏡，用特效擋住重要部位。（影片截圖）

台灣YouTuber小P是鋼琴家、Cosplayer，經營鋼琴演奏頻道「Pan Piano」，以Cosplay成動漫或遊戲角色並用鋼琴彈奏該作品的音樂為特色，因身材姣好而受矚目。在台日皆有高人氣，頻道目前順利突破250萬人訂閱。小P最近上傳一段「全裸影片」，短短13個小時就累積14萬觀看次數，目前已衝破56萬次觀看，掀起熱論。

來源：Pan Piano

綜合媒體報導，名為「This is my way of life as a Ninja!（這是我忍者生活的方式）」的這段影片只有短短2秒，服裝cosplay動漫「火影忍者」的主角「漩渦鳴人」，手上還比出忍術的招牌動作。小P發動「色誘之術」，她將手放在膝蓋上，下一秒就做出結印，接著竟然全裸出鏡。戴上一頭金色假髮，還將重要部位都用白雲特效遮住，變身「有雲霧繚繞圍繞著的全裸美女」。

網友看到影片後嗨翻，「火影忍者在我心中的地位又上升了」、「如果有回播次數統計的話，這片應該會創新高」、「2秒救世界的忍者出現啦」、「為何2秒鐘的片段，我播起來卻要十幾分鐘？」、「2秒鐘的史詩級巨片」。

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