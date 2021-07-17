英國3姊弟樹下避雨 拍下被雷擊中瞬間 手臂留閃電痕跡

打雷示意圖。（中新社）

被閃電擊中是什麼樣子？英國倫敦有三姊弟在樹下躲避大雨，沒想到在拿出手機 自拍的當下，竟遭閃電擊中，所幸送醫無礙，手機也留下珍貴的「雷擊」畫面。

香港01報導，三姊弟中23歲的伊莎貝爾（Isobel）表示，當時原本想先拍一張微笑的照片，然後再拍雨中悲傷的神情，但突然之間她就昏倒在地上。伊莎貝爾形容，那刻除了刺耳的嗡嗡聲，什麼都聽不到，右手也麻掉，無法移動。

#Curioso | Los hermanos Rachel, Isobel y Andrew Jobson, captaron una selfie en el momento que fueron alcanzados por un rayo. Los tres hermanos andaban en bicicleta en Inglaterra, cuando debido a la fuerte lluvia se detuvieron bajo un árbol para no mojarse.



Vía @TN23NOTICIAS pic.twitter.com/nDYcq4TuOa — Más Media (@MasMediaGT) July 15, 2021

老大26歲的姊姊瑞秋（Rachel）則表示，本來正拍照，但下一秒已在地上像喝醉斷片一樣，自己和妹妹頓時尖叫，大腿和腹部被燒傷，還有像電影「哈利波特 」般的閃電痕跡留在她們的手臂上。

幸好三姊弟趕緊被送往醫院治療，僅皮膚被燒傷，身體無大礙。醫生表示，三人遭閃電擊中，可能與伊莎貝爾早前車禍 受傷，手臂安裝一塊鈦板，進而「引雷」。