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忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證

編譯中心／綜合報導
一名網紅收到原況照片，點下去卻意外拆穿偷吃真相。（影片截圖）
一名網紅收到原況照片，點下去卻意外拆穿偷吃真相。（影片截圖）

iPhone用戶請注意，你的原況照片是開啟的嗎？TikTok上一名網紅收到來自曖昧對象的照片，看似在傾訴思念之情，不料蘋果內建的原況照片(live photo)功能卻讓偷吃男露出馬腳，照片一點下去竟出現另一名金髮女子躺在床上的震驚畫面。

每日郵報報導，網紅凱里根（Serena Kerrigan）在TikTok上貼出一段影片，表示約會對象傳了一張照片並說「我好想你」。照片背景看似在旅館，一張雙人床上還有個可愛的玩偶。

然而此張照片並非一般的靜態照片，而是能真實記錄拍攝前後1.5秒動態的「原況照片」。因此當凱里根點擊照片時，照片的角落竟然躍出一名金髮女子仰躺在床上，這才讓整起「偷吃」事件曝了光。

目前影片瀏覽次數已突破兩千萬次，上萬則留言中有人表示「我正在檢查我的照片」、「先去關掉這個功能了」、「男的連幾秒都等不了」。有用戶表示不少iPhone使用者都會開啟原況照片功能，此外若把原況照片儲存，還有機會能看到地點及時間等進一步資訊。

根據蘋果官網介紹，使用「原況照片」時，iPhone會記錄拍攝照片前後1.5秒的動態，能以動態和聲音捕捉當下的時刻。若想關閉該功能，點一下「原況照片」按鈕即可關閉原況照片。若想永久關閉則得開啟設定App→相機→保留設定→確認原況照片旁邊的開關已開啟。

@serenakerrigan

Looks like you have some company 👀

♬ Oh No - Kreepa

iPhone 蘋果 TikTok

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