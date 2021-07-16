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哈梅專訪入圍艾美獎 王室傳記作家︰威廉覺得噁心

編譯中心／綜合報導
英國哈利王子今年3月與妻子梅根接受美國名嘴歐普拉專訪，爆出眾多皇室內幕分歧掀起軒然大波，如今這場訪談更被「艾美獎」提名。（路透）
英國哈利王子今年3月與妻子梅根接受美國名嘴歐普拉專訪，爆出眾多皇室內幕分歧掀起軒然大波，如今這場訪談更被「艾美獎」提名。（路透）

英國哈利王子（Prince Harry）今年３月與妻子梅根（Megan Markle）接受美國名嘴歐普拉（Oprah Winfrey）專訪，爆出眾多皇室內幕分歧掀起軒然大波，如今這場訪談更被「艾美獎」（Emmy Award）提名

歐普拉邀請英國哈利王子及梅根接受專訪的節目「Oprah with Meghan and Harry」，入圍今年艾美獎角逐非小說或特別節目類別的最佳主持，成為本屆的焦點。

哈利與夫人梅根自去年脫離英國王室後，帶同兒子亞契移居美國。相隔一年，兩人於今年3月接受歐普拉獨家專訪時，大爆王室存在種族歧視，更忽略自己的精神問題，導致她一度萌生自殺念頭。事件震驚全球，令王室形象受損，哈利跟王室的關係破裂，更被媒體形容為核彈式爆料。

根據媒體報導，訪問獲得艾美獎提名後，王室傳記作家Duncan Larcombe透露「威廉因哈利梅根的艾美獎提名而感到噁心。這個專訪攻擊了威廉的家人和妻子（凱特），現在竟然被譽為本年度的娛樂大事。艾美獎提名對於王室來說是個壞消息，這意味著隨獎項獲得動力，哈利梅根對王室的攻擊將再次重演。」

哈利 梅根 提名

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