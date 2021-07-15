我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

「紅機」熱線擬重啟 減少誤判 美中領導人直接溝通

92歲奶奶有17兒女 喜獲高中文憑後問：能帶我去舞會嗎

編譯中心／綜合報導
92歲奶奶今年喜獲高中文憑。（影片截圖）
92歲奶奶今年喜獲高中文憑。（影片截圖）

美國婦人斯坦麗（Barbara Stanley）曾多次登上新聞版面，一次是因為她和其中一個女兒同一天生小孩，另一次提到她有17名孩子。而今年七月中她以92歲高齡獲得高中證書再次成為媒體焦點。

斯坦麗1940年代後期就讀高中時，輟學幫助丈夫去參戰的姊姊。她數十年來始終對沒拿到高中文憑耿耿於懷。斯坦麗的孫女麥克法蘭（Sheri McFarland）得知奶奶的心願後想著：「如果她對這件事抱憾，何不幫她實現願望？」

麥克法蘭聯繫當年斯坦麗就讀高中的管理者，詢問對方可否伸出援手。校長萊特（Jared Wright）提到許多學生在第一次世界大戰期間輟學加入海軍和其他組織，很理解斯坦麗當時的處境，於是跟學校行政單位討論能為她做些什麼。幾個月後，斯坦麗收到遲了將近76年的高中畢業證書。

拿到證書的斯坦麗欣喜若狂讚嘆：「哦，天哪，太美了。」還對麥克法蘭說：「現在你能帶我去舞會嗎？我從來沒參加過舞會。」曾看著8個兒子9個女兒從高中畢業的斯坦麗感嘆：「當時證書對我來說沒有任何意義，但現在意義非凡。」

來源：FOX 13 News Utah

美國

上一則

迷路鯨寶想回家：紐西蘭全國動員「尋找虎鯨媽咪」

下一則

古柯鹼從天降？空投運毒竟烏龍「投錯家」 飛行員被捕

延伸閱讀

按摩學校糾紛案 近百華人示威抗議：還我血汗錢

按摩學校糾紛案 近百華人示威抗議：還我血汗錢
按摩學校糾紛案 校方：不知中國學生為何沒獲證書

按摩學校糾紛案 校方：不知中國學生為何沒獲證書
感恩護理(Xtreme Care)被選中 歡迎護理加入

感恩護理(Xtreme Care)被選中 歡迎護理加入
感恩護理(Xtreme Care)歡迎護理加入

感恩護理(Xtreme Care)歡迎護理加入

熱門新聞

中島會帶著娃娃一起出門，拍拍美照。(擷自推特「keroromitann」)

大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他

2021-07-08 15:06
美國警察攔截違規的車輛駕駛後，都會用手碰車後方行李箱。（取材自tiiktok@mr.alexaa）

影／美警察攔截違規駕駛 為何要用手碰後行李箱？

2021-07-07 21:46
女網友穿著低胸深V上衣，沒想到男友竟問「妳是不是網路不好？」原來是她的衣服造型看起來像wifi符號。（取材自Dcard）

她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」

2021-07-09 03:33
男搭機遇到後座乘客光腳入侵扶手。(取材自tiktok@the.walker.twins)

搭機遇後方乘客「光腳入侵扶手」他機智回應博好評

2021-07-07 23:53
漢堡王員工及主管因不滿工作條件集體辭職，並掛上「我們都不幹了，造成不便敬請諒解」的告示牌。取材自klkntv

「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉

2021-07-14 08:49
川普小兒子的身高近日成為推特網友熱議焦點。（路透）

川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分

2021-07-10 04:01

超人氣

更多 >
「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉

「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉
台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」
全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約
打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點
南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救

南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救