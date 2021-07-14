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鯊魚標本藝術家 改為卡地亞基金會盛放櫻花

記者孫曼／即時報導
Damien Hirst在工作室。圖／卡地亞提供
Damien Hirst在工作室。圖／卡地亞提供

英國藝術家達米恩赫斯特（Damien Hirst）在90年代崛起，以「自然歷史」（Natural History）一系列泡在福馬林中的動物標本成名，躋身身價最高的在世藝術家至今。2019年時，卡地亞（CARTIER）當代藝術基金會館長Hervé Chandès看到他在IG分享的平面藝術油畫作品，便邀請他來卡地亞基金會策展。

「Cherry Blossoms 櫻花盛放」於巴黎卡地亞當代藝術基金會展出至20...
「Cherry Blossoms 櫻花盛放」於巴黎卡地亞當代藝術基金會展出至2022年1月2日止。圖／卡地亞提供

這是赫斯特首度於法國博物館展出，原定去年6月舉辦的展覽延期至今，展出的30件畫作由兩人共同挑選，其中包括最受矚目的新作「櫻花盛放」系列。全系列其實共有107幅大尺寸油畫（全部收錄於展覽手冊中），涵蓋單幅作、雙聯畫、三聯畫、四聯畫，甚至還有一幅六聯畫，共耗時3年，於2020年11月完成。

其實「櫻花盛放」系列不只是為了卡地亞而已，赫斯特的母親非常喜愛櫻花，「她看到我忙著把動物泡在福馬林裡的時候說，世界上可怕的東西還不夠多嗎？你不能畫點花嗎？天啊。我一直到了55歲才終於讓媽媽如願。」赫斯特在接受外媒訪問時說道。

達米恩赫斯特二聯屏「Spiritual Day Blossom」。圖／卡地亞提供
達米恩赫斯特二聯屏「Spiritual Day Blossom」。圖／卡地亞提供

赫斯特在接受澳洲媒體Insider Voice的訪問時解釋，櫻花讓人想到生死，同時將過去、現在、未來、我們所愛、所厭惡的一切都融會於此，「雖然再也沒有鯊魚屍體了，但我仍可感受到畫作對感官的衝擊，如此暴力又強烈。」他也坦承在過程中，曾因擔心觀眾的想法而猶豫不決，「我想會有人說，什麼？你，畫花？發生什麼事了？但疫情忽然來襲，我更加強烈感覺到我該這麼做。」赫斯特說，「櫻花盛放系列探討的是美麗與生死，手法極致，有些地方甚至近乎俗氣… 濃豔撩亂與脆弱凋零之中，代表我向極簡主義與機械式畫法的告別，我非常享受其中。」

藝術家Damien Hirst。圖／卡地亞提供
藝術家Damien Hirst。圖／卡地亞提供

展覽自即日起至2022年1月2日止，而配合本次展覽，特別與達米恩·赫斯特合作拍攝的2部短片也都可在展覽期間於線上觀賞。其中一部中等片長的影片耗時數月拍攝，讓觀眾一窺藝術家位於倫敦泰晤士河畔的工作室；另一部影片則以360度全景拍攝，並由藝術家本人導覽，帶觀眾探索他的另一間工作室。

「Cherry Blossoms 櫻花盛放」畫作細節。圖／卡地亞提供
「Cherry Blossoms 櫻花盛放」畫作細節。圖／卡地亞提供

澳洲 疫情 博物館

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