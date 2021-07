影／英記者連線遇燈具砸來 眼明手快避播出事故擴大

蘇格蘭政府近日宣布新冠防疫措施將有條件鬆綁,BBC特派記者紹爾(James Shaw)當晚就跟倫敦現場連線進行討論,不料面前的照明設備卻突然砸過來,所幸他及時伸手抓住,成功避免播出事故影響到新聞播報。

從推特 流傳影像可見到,畫面當時已從兩劑疫苗 接種總人數的圖卡切換回攝影 棚內的新聞主播拉沃思(Sophie Raworth),出現在後方電視螢幕的紹爾則已準備好連線。但就在拉沃思還在介紹紹爾時,照明設備就已經往他倒過去,更直接影響到攝影機鏡頭的穩定度。

儘管紹爾察覺不對勁的時候,照明設備就快要砸到他了,但是他眼明手快,及時伸出雙手抓住燈具,並且把它推回原位,一名工作人員趕緊越過攝影機的鏡頭去幫忙。可見到拉沃思似乎刻意略微拉長紹爾所在地的「格拉斯哥」發音,紹爾則趁機好整以暇地面對鏡頭。

這個小小的播出事故被放上推特後,引來幾位網友的討論。有網友就稱讚「非常專業的復原」跟「抓得專業」,另外一位網友笑稱他「應該去當守門員」,還有一位網友寫道,「專業精神,抓得好,然後直接上陣」。

Thanks to Audrey & Norman for catching my (coughs) “moment”. https://t.co/GESc7txbXg