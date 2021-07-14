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影／英記者連線遇燈具砸來 眼明手快避播出事故擴大

編譯周辰陽／即時報導
BBC蘇格蘭特派記者紹爾（左）準備跟新聞主播拉沃思（右）現場連線討論蘇格蘭防疫措施將有條件鬆綁，不料面前的照明設備卻突然砸過來，所幸他及時伸手抓住，成功避免播出事故影響到新聞播報。取材自推特
BBC蘇格蘭特派記者紹爾（左）準備跟新聞主播拉沃思（右）現場連線討論蘇格蘭防疫措施將有條件鬆綁，不料面前的照明設備卻突然砸過來，所幸他及時伸手抓住，成功避免播出事故影響到新聞播報。取材自推特

蘇格蘭政府近日宣布新冠防疫措施將有條件鬆綁，BBC特派記者紹爾（James Shaw）當晚就跟倫敦現場連線進行討論，不料面前的照明設備卻突然砸過來，所幸他及時伸手抓住，成功避免播出事故影響到新聞播報。

推特流傳影像可見到，畫面當時已從兩劑疫苗接種總人數的圖卡切換回攝影棚內的新聞主播拉沃思（Sophie Raworth），出現在後方電視螢幕的紹爾則已準備好連線。但就在拉沃思還在介紹紹爾時，照明設備就已經往他倒過去，更直接影響到攝影機鏡頭的穩定度。

儘管紹爾察覺不對勁的時候，照明設備就快要砸到他了，但是他眼明手快，及時伸出雙手抓住燈具，並且把它推回原位，一名工作人員趕緊越過攝影機的鏡頭去幫忙。可見到拉沃思似乎刻意略微拉長紹爾所在地的「格拉斯哥」發音，紹爾則趁機好整以暇地面對鏡頭。

這個小小的播出事故被放上推特後，引來幾位網友的討論。有網友就稱讚「非常專業的復原」跟「抓得專業」，另外一位網友笑稱他「應該去當守門員」，還有一位網友寫道，「專業精神，抓得好，然後直接上陣」。

攝影 推特 疫苗

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