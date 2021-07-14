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劉德華自曝酒量爆差趣事 1句話定調老婆的愛

記者黃保慧／即時報導
劉德華上魯豫有約接受訪問。圖／LiTV、世銓提供
劉德華上魯豫有約接受訪問。圖／LiTV、世銓提供

劉德華在LiTV上線的節目「魯豫有約之大咖一日行」接受訪問，透露本有機會在「春光乍洩」裡擔綱張國榮的角色，與梁朝偉談上BL戀。他也在訪談中分享不少參予電影「無間道」、「掃毒2」等拍戲點滴。

劉德華聊到與古天樂合作，印象深刻的是拍電影「掃毒2」中斬斷古天樂手的戲，他拿的那把刀其實是真刀，他說：「停在距離手3寸就停下來…。」雖然畫面呈現古天樂被斬時臉部特寫，其實鏡頭外，古天樂還是有點把手稍稍退卻。

劉德華也提到初入行跑龍套時，跟梁家輝做周潤發的小跟班，說道：「我覺得我比周潤發帥！那個時候就覺得人家沒發現。」不過如今回過頭檢視自己過去的作品，就理解當時為什麼沒被喜歡。

如今是萬人迷的劉德華也有放鬆「小酌」的時刻，許久沒喝酒的他表示「老婆會罵…。」逗趣說：「我不知道我喝醉會怎樣，怕喝過頭老婆會罵。很久、很久以前我有醉過，就是以為年輕20來歲的時候，本來我就不喝酒的，那個時候有一個叫嘉士伯牌子的啤酒，喝了一半就醉了，大家可以笑一下我酒量沒關係！這個我也嘲笑我自己！」

在演藝圈出道40年的劉德華有感而發表示，「我覺得發哥（周潤發）或者是朝偉（梁朝偉），我認識的這群人，我不會覺得他們未來會有什麼大的事情，讓大家完全改變對他們的形象，他們會一直留在大家的心中，那我會不會？我會，例如這個紅地毯他歌迷比較多，鼓掌比較厲害，但不管你紅不紅，做了那麼多年的藝人，除了本身作品外，最後留下你的『品格』在那邊，就可以很欣慰了。」至於愛妻，劉德華一句話勝無數：「她一直比我更愛我…。」幸福眼神不言而喻。

劉德華上魯豫有約接受訪問。圖／LiTV、世銓提供
劉德華上魯豫有約接受訪問。圖／LiTV、世銓提供
劉德華上魯豫有約接受訪問。圖／LiTV、世銓提供
劉德華上魯豫有約接受訪問。圖／LiTV、世銓提供

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