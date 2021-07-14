我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦公交車爆炸8死 有4中國公民喪生

台增本土確診17例、6死 北市10例最多

16歲從麥當勞清潔工做起 他40年後開20間分店

聯合新聞網／綜合報導
麥當勞。(路透)
麥當勞。(路透)

英國56歲男性萊特（Doug Wright）16歲離開學校就開始在麥當勞擔任兼職清潔工，賺取93便士（約1.3美元）時薪。40年後他成為麥當勞20家分店老闆，並僱用2000多名員工。

萊特在當清潔工僅僅8周後，就晉升為總經理助理，兩周後轉為正職。他20歲成為英國有史以來最年輕的麥當勞餐廳店長。但半年後他發生一場車禍，頸椎及椎骨骨折，醫師宣告他可能無法再行走。他在復健中心待了一年後身體狀況逐漸復原，他得知麥當勞在地區分部為他創造了一個職位，希望他開設更多分店，增加公司市占率。

萊特1988年接下這份任務，並在2002年開了第一間加盟連鎖店，不久後又陸續開其他分店。萊特2016年獲得了麥當勞內部頒發的最高榮譽獎Fred L Turner Golden Arch，表揚組織內最佳加盟連鎖業者。他還為麥當勞慈善機構Ronald McDonald House募得高達140萬英鎊（約196萬美元）的善款。

萊特透露車禍的經歷促使他投身慈善工作：「我希望那些不幸的人能過更好的生活。我現在15%到20%的時間都用在慈善工作。我很幸運，因為原本以為自己永遠都不能再行走。」

麥當勞 車禍 英國

上一則

台北車站地標「鳥人」遭撤 民眾嘆：走不出迷宮了

下一則

7月14日星座運勢 天蠍製造情趣 牡羊偏財運旺

延伸閱讀

遭亂倫強暴又被逼賣淫 法國弒夫女當庭獲釋

遭亂倫強暴又被逼賣淫 法國弒夫女當庭獲釋
遭前繼父兼丈夫強暴賣淫 殺夫法國女當庭獲釋

遭前繼父兼丈夫強暴賣淫 殺夫法國女當庭獲釋
遭亂倫強暴又被迫賣淫 法國弒夫女當庭獲釋

遭亂倫強暴又被迫賣淫 法國弒夫女當庭獲釋

亂倫繼父變暴力丈夫 法女子忍23年開槍轟斃他

亂倫繼父變暴力丈夫 法女子忍23年開槍轟斃他

熱門新聞

中島會帶著娃娃一起出門，拍拍美照。(擷自推特「keroromitann」)

大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他

2021-07-08 15:06
美國警察攔截違規的車輛駕駛後，都會用手碰車後方行李箱。（取材自tiiktok@mr.alexaa）

影／美警察攔截違規駕駛 為何要用手碰後行李箱？

2021-07-07 21:46
女網友穿著低胸深V上衣，沒想到男友竟問「妳是不是網路不好？」原來是她的衣服造型看起來像wifi符號。（取材自Dcard）

她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」

2021-07-09 03:33
男搭機遇到後座乘客光腳入侵扶手。(取材自tiktok@the.walker.twins)

搭機遇後方乘客「光腳入侵扶手」他機智回應博好評

2021-07-07 23:53
有英國女子在家只穿內衣褲，結果被鄰居小孩透過窗戶看到。情境示意圖。(pexels)

辣妹在家只穿內衣褲 鄰居寫紙條：小孩不想看妳的屁股

2021-07-07 01:53
川普小兒子的身高近日成為推特網友熱議焦點。（路透）

川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分

2021-07-10 04:01

超人氣

更多 >
把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了
美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大

美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大
傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁

傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁
牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭

牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭