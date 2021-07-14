英王室最美成員 上網賣二手蕾絲胸衣 全為了「牠們」

有「英國王室最美成員」之稱的女勳爵亞美莉亞‧溫莎上網出售她的私人衣物。（取材自Instagram）

有「英國王室最美成員」之稱的女勳爵亞美莉亞‧溫莎（Amelia Windsor），是威廉王子、哈利 的堂妹。日前她上網出售她的二手衣服及蕾絲胸衣等衣物，為動物慈善機構募款。

25歲的溫莎是王室第41順位繼承人，曾擔任名牌模特兒，長期推崇對生態友善的永續時尚。此次她賣出自己日常心愛的品項，售價落在15英鎊（約21美元）到50英鎊（約70美元）之間。

溫莎在社群 平台提到：「這些衣物跟我度過了許多快樂時光，它們現在已經準備好迎接新朋友和新冒險了。所有的銷售額都將捐給慈善機構@crossrivergorilla（保護極度瀕危克羅斯河大猩猩的非營利組織）。」

目前溫莎出售的13件品項已全部售出，其中一件義大利 設計品牌Dolce and Gabbana黑色蕾絲胸衣，原價約為300英鎊（約420美元），但溫莎只賣50英鎊（約70美元），商品描述為使用過但「狀況極佳」。溫莎在2017年倫敦時裝周期間的一場活動中曾穿著這件胸衣。

此次溫莎的義舉廣受大眾好評。網友Rose表示：「她試著幫助慈善機構很棒。二手衣物不是丟棄而是找新主人也非常環保。」網友johnp3_16也說：「我非常欣賞及尊重她。她一點都不戲劇化。幹得好！」