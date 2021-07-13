我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州萵苣貨車不夠低溫保鮮 害119偷渡客露餡

致命真槍做成「樂高外型」家長怒：小孩恐亂射誤傷

致命真槍做成「樂高外型」家長怒：小孩恐亂射誤傷

記者張聲肇／綜合報導
猶他州槍械製造商把Glock手槍的外型改造成紅黃藍樂高積木模樣，看似玩具，熱銷之餘也引發爭議。(取材自推特)
猶他州槍械製造商把Glock手槍的外型改造成紅黃藍樂高積木模樣，看似玩具，熱銷之餘也引發爭議。(取材自推特)

猶他州槍械製造商把Glock手槍的外型改造成紅黃藍樂高(Lego)積木模樣，看似玩具，還大作廣告「槍很好玩，開槍很好玩，30發全自動很好玩」，也引發熱銷，但玩具外型槍恐致小孩持槍亂射誤傷，許多人大呼不可。

卡爾珀精密製造公司(Culper Precision)自詡有30年疊塊成槍的經驗，把最新樂高玩具似的手槍取名為BLOCK19，每把定價549到765元，還在網站上鼓吹開槍射擊「超好玩。」對於注意到每年好幾千名小孩玩槍受傷甚至致死新聞的人，這一點都不好玩。

克莉絲汀‧宋(Kristin Song)15歲的兒子2018年死於玩槍意外事故，看到這則樂高狀手槍廣告時，還以為是開玩笑。她問：「這可能合法嗎？」

克莉絲汀‧宋和許多家長正奮力促成立法，規定所有槍主一定要把槍鎖好，讓未成年人無法輕易取得。

「媽媽們要各界一起行動」組織創辦人夏儂‧瓦茨(Shannon Watts)看到這廣告也一陣噁心，心想「又不知要死多少小孩。」她說：「負責任的擁槍者看到這玩意兒，也該感到厭惡。」

確實，不少擁有槍枝的人也站在她這邊。

網路上，專訪該公司總經理文章的留言欄，就有人留下這麼一句：「這是很久以來我所見到最不負責任的槍枝改造，只會給槍枝安全派增添火藥。」

另一人留言：「把致命武器做成玩具的樣子，根本就是餿主意，這是我的底線。我不想作價值判斷，但老實講，打死我都無法理解，這樣做有什麼好玩？」

第三個留言：「把真槍作成玩具樣，十足說明你就是笨蛋。真的，我還沒見過更笨的點子。」

吉佛茲法律中心律師普奇諾(David Pucino)說，笨雖笨，卻不見得不合法，至少美國有些地方這樣做是合法的。聯邦法律不准把玩具做成真槍的樣子，卻未禁止把真槍做成玩具樣。他說，紐約州禁止把武器槍械偽裝成非武器槍械，因此猶他州這家自以為聰明好玩的公司製造的樂高外型Glock手槍，在紐約州就不合法。他他懷疑還有哪些州像紐約有這條法律。

紐約州 猶他州 美國

上一則

馬斯克：因晶片荒 特斯拉家用蓄電系統Powerwall產量低

延伸閱讀

屋崙華埠3非裔持槍搶劫 社安隊快速阻止 嫌仍開車逃脫

屋崙華埠3非裔持槍搶劫 社安隊快速阻止 嫌仍開車逃脫
攜長槍入住芝酒店高樓 愛州男被捕

攜長槍入住芝酒店高樓 愛州男被捕

猶他州參眾議長聯名聲明：支持台灣參與WHO

猶他州參眾議長聯名聲明：支持台灣參與WHO

動機可疑 入住芝酒店高樓 長槍瞄準湖灘 愛州男子遭逮

動機可疑 入住芝酒店高樓 長槍瞄準湖灘 愛州男子遭逮

熱門新聞

中島會帶著娃娃一起出門，拍拍美照。(擷自推特「keroromitann」)

大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他

2021-07-08 15:06
美國警察攔截違規的車輛駕駛後，都會用手碰車後方行李箱。（取材自tiiktok@mr.alexaa）

影／美警察攔截違規駕駛 為何要用手碰後行李箱？

2021-07-07 21:46
女網友穿著低胸深V上衣，沒想到男友竟問「妳是不是網路不好？」原來是她的衣服造型看起來像wifi符號。（取材自Dcard）

她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」

2021-07-09 03:33
男搭機遇到後座乘客光腳入侵扶手。(取材自tiktok@the.walker.twins)

搭機遇後方乘客「光腳入侵扶手」他機智回應博好評

2021-07-07 23:53
有英國女子在家只穿內衣褲，結果被鄰居小孩透過窗戶看到。情境示意圖。(pexels)

辣妹在家只穿內衣褲 鄰居寫紙條：小孩不想看妳的屁股

2021-07-07 01:53
川普小兒子的身高近日成為推特網友熱議焦點。（路透）

川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分

2021-07-10 04:01

超人氣

更多 >
把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了
美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大

美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大
傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁

傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁
完全接種不過半 州民染疫多2倍…5熱點州病歿恐劇增

完全接種不過半 州民染疫多2倍…5熱點州病歿恐劇增