致命真槍做成「樂高外型」家長怒：小孩恐亂射誤傷

猶他州槍械製造商把Glock手槍的外型改造成紅黃藍樂高積木模樣，看似玩具，熱銷之餘也引發爭議。(取材自推特)

猶他州 槍械製造商把Glock手槍的外型改造成紅黃藍樂高(Lego)積木模樣，看似玩具，還大作廣告「槍很好玩，開槍很好玩，30發全自動很好玩」，也引發熱銷，但玩具外型槍恐致小孩持槍亂射誤傷，許多人大呼不可。

卡爾珀精密製造公司(Culper Precision)自詡有30年疊塊成槍的經驗，把最新樂高玩具似的手槍取名為BLOCK19，每把定價549到765元，還在網站上鼓吹開槍射擊「超好玩。」對於注意到每年好幾千名小孩玩槍受傷甚至致死新聞的人，這一點都不好玩。

克莉絲汀‧宋(Kristin Song)15歲的兒子2018年死於玩槍意外事故，看到這則樂高狀手槍廣告時，還以為是開玩笑。她問：「這可能合法嗎？」

克莉絲汀‧宋和許多家長正奮力促成立法，規定所有槍主一定要把槍鎖好，讓未成年人無法輕易取得。

「媽媽們要各界一起行動」組織創辦人夏儂‧瓦茨(Shannon Watts)看到這廣告也一陣噁心，心想「又不知要死多少小孩。」她說：「負責任的擁槍者看到這玩意兒，也該感到厭惡。」

確實，不少擁有槍枝的人也站在她這邊。

網路上，專訪該公司總經理文章的留言欄，就有人留下這麼一句：「這是很久以來我所見到最不負責任的槍枝改造，只會給槍枝安全派增添火藥。」

另一人留言：「把致命武器做成玩具的樣子，根本就是餿主意，這是我的底線。我不想作價值判斷，但老實講，打死我都無法理解，這樣做有什麼好玩？」

第三個留言：「把真槍作成玩具樣，十足說明你就是笨蛋。真的，我還沒見過更笨的點子。」

吉佛茲法律中心律師普奇諾(David Pucino)說，笨雖笨，卻不見得不合法，至少美國 有些地方這樣做是合法的。聯邦法律不准把玩具做成真槍的樣子，卻未禁止把真槍做成玩具樣。他說，紐約州 禁止把武器槍械偽裝成非武器槍械，因此猶他州這家自以為聰明好玩的公司製造的樂高外型Glock手槍，在紐約州就不合法。他他懷疑還有哪些州像紐約有這條法律。