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全球筆電需求有望夯到年底 蘋果Mac銷售看旺

編譯王巧文 / 綜合外電
蘋果Mac產品受惠於疫情帶動的遠距上班上學趨勢，出貨量大增。 路透
蘋果Mac產品受惠於疫情帶動的遠距上班上學趨勢，出貨量大增。 路透

研究機構Trendforce預測，蘋果公司（Apple）將持續受益於全球筆電出貨量成長，MacBook Pro和MacBook Air銷售勁揚，而Chromebook需求預料將放緩。

Trendforce發布一份報告說，去年全球新冠疫情爆發，促使全球消費者採取居家辦公及遠距教學措施，引爆一波換機潮，這股成長勢頭有望持續到今年底，今年全球筆電出貨量預料將年增15%，至2.36億台。去年全球筆電出貨量較前年猛增26%，遠高於往年的3%左右。

報告指出，遠距學習帶動筆電市場的趨勢，教育用筆電因而受惠最大，搭載Google作業系統Chrome OS的筆電Chromeboooks，是推動市場成長的驅力。但以品牌來說，蘋果和三星筆電的出貨增幅最大。

Chromebook今年出貨量將比去年增加50%，至4,700萬台，創歷史新高，70%的成長來自美國，但隨著教育市場趨於飽和，加上員工逐步重返辦公室，教育筆電的成長動能預料將減弱。

今年來蘋果的Mac銷售增幅相當驚人，4月時一份報告指出，Mac第1季全球出貨量較去年同期暴增111.5%，相較下，全球筆電、桌上型電腦和工作站（workstation）第1季的出貨年增幅為55.2%。

教育 蘋果 美國

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