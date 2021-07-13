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日本紅綠燈柱不到1半年限折斷 禍首竟是牠

中央社／東京13日電
紅綠燈示意圖。（Ingimage）
紅綠燈示意圖。（Ingimage）

日本三重縣鈴鹿市路口一支鐵製的紅綠燈柱子，耐用年限約為50年，卻僅23 年就從底部折斷倒地。調查發現柱子上約有8倍的尿素，警方認為很可能是散步的狗固定小便使柱子腐蝕。

日本放送協會（NHK）報導，鈴鹿市路口這支鐵製的紅綠燈柱子今年2月從底部折斷，雖然沒有人因此受傷，但因為使用年限還不到一半，突然折斷顯得不尋常，警方因此進行調查。

三重縣警察本部科學搜查研究所等單位，在這支柱子的地面驗出尿素，且是同個路口其他紅綠燈柱地面的42倍；柱子上也驗出約8倍的尿素。

警方派員在現場觀察，發現折斷的紅綠燈柱周邊是附近寵物狗的散步路線，並觀察到汪星人在同一地點新設的紅綠燈柱上多次尿尿。

由於紅綠燈柱本身的材質跟設置方法並沒有問題，警方判斷，很有可能是狗尿中含有的鹽分等物質，導致柱子加速腐蝕。

警方表示，雖然狗每次都只是少量排尿，但經年累月下來可能對公共設施造成很大的影響，希望飼主在帶狗散步前，先讓狗狗排泄完再出門。

附近養夠的居民說，已盡量不讓自家的狗在柱子上尿尿，但很難立刻做到。

一名40多歲的女性飼主說，以前狗在家中的冰箱一角尿尿，結果導致生鏽，可能也會使柱子折斷吧；在外面散步時狗會突然開始小便，如果要中斷狗尿尿的動作，會讓狗很不開心，真的很難控制。

另一名70多歲的男性飼主則說，柱子折斷真的很危險，他盡可能讓狗走在草地上，不要靠近柱子尿尿。

日本 警察

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