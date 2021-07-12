柴犬躲洗腳緊抱水龍頭 兩足站立 網友笑：在跳芭蕾？

一位日本網友的柴柴不想洗腳，為了阻止飼主，雙腳站立還緊抱著水龍頭不放。圖擷取自twitter

許多養過寵物的飼主都知道，很多貓狗不喜歡洗澡，讓主人傷透腦筋。最近日本 網友就分享一段要讓柴犬洗腳，柴柴卻抵死不從，還露出爆笑姿勢的影片。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「hitodekamo」最近分享一段影片，片中有一隻柴犬兩腳站立，另外兩腳則抱緊著水龍頭開關。原來是這隻柴柴不喜歡洗腳，因此死抱著水龍頭不放，為的就是讓主人沒辦法開水龍頭，並且縮在洗水槽的一角。

飼主表示，這隻柴柴是2019年7月底開始飼養的，名字叫做「Kairi」。雖然平常對水不排斥，也能涉水渡河，還喜歡追著水上的浮游生物，但就是不喜歡洗腳，另外也害怕波浪，在海邊看到小波浪都會做出警戒姿態。

網友們紛紛表示「點開來就笑了」、「加油啦才一下下」、「墊腳跟抱著水龍頭的樣子好可愛喔」、「根本變成人了吧」、「拚死抵抗耶」、「太可愛看了好幾遍」、「感覺從此之後就會兩腳走路了」、「超想逃跑的樣子」、「超喜歡這個姿勢」、「好像芭蕾 舞者」、「腳腳好漂亮喔」。