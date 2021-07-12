「小林心如」暴紅 中國女網紅神還原《還珠格格》紫薇

抖音「小林心如」模仿紫薇的片段惟妙惟肖，每條都吸引眾多大陸網友關注。 抖音截圖

1998年播出的歷史清裝劇瓊瑤原著《還珠格格》紅遍大中華區，使劇中主演包括趙薇、林心如 等演員也打開知名度走紅至今。最近中國 直播平台抖音 上有一名女網紅因長相酷似《還珠格格》中紫薇的扮演者林心如而暴紅，她更時常在直播中以紫薇裝扮上演劇中經典情節，中國網友看了紛紛驚呼「實在太像了」。

據星島網，這位有「小林心如」之稱的抖音網紅長相神似林心如，加上濾鏡效果，如同林心如的雙胞胎姊妹，她在直播中穿上古裝演出《還珠格格》的經典橋段更是惟妙惟肖，連神態、動作、聲音都模仿得幾乎一模一樣，令人驚嘆不已。

影片來源：YouTube

日前，一段「小林心如」演出紫薇失明橋段的影片在網上瘋傳，當中她更搞笑要求粉絲要捐火箭給自己「不是有人告訴過我，會給我送火箭嗎？不是說紫薇瞎掉了，紫薇要看火箭嗎？什麼才能治好我的眼睛呢？讓紫薇來告訴你，除非火箭或者是嘉年華，才能治好我眼睛，不然我會說，你們到底在哪裡？」，賣力的演出令不少人看完都笑翻。

不少中國網友看到片段都驚呼「嚇死我，以為是林心如」、「有夠像，我以為是本人」、「真的太像了啦」、「連口氣也好像啊」、「還記得當年大明湖畔」。

「小林心如」模仿紫薇的其他片段亦吸引眾多中國網友關注，以時裝亮相的她也和林心如十分相似，迄今為止抖音帳戶已有超過258萬人關注，獲得超過600萬個讚，人氣相當高。