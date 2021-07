世界最毒花園…英種植約百種有毒植物 參觀須穿防護衣

英國 鏡報報導,英國東北部諾森伯蘭郡安尼克花園(Alnwick Garden)園區內有座「世界最毒花園」,園內種了約百種「有毒、致人中毒,及有麻醉作用」的植物。遊客參觀必須全程穿防護衣,並由專人帶領,禁止嗅聞、觸碰或品嘗園區內任何植物。

這座毒花園的鐵門以骷髏頭裝飾,上面還寫著「這些植物可以致命」,有些遊客在參觀的時候吸入植物散發的有毒煙霧暈倒。

園區內種植的有毒植物包括擁有漂亮藍色花朵的烏頭(Monkshood),它的莖、葉及漿果都能致命。其他還包括會產生氰化物的月桂樹,及汁液會使皮膚被陽光照後灼傷,甚至起水泡長達7年的大豕草。

園長瓊斯表示:「它們是很常見的植物。事實上,這裡有很多植物被我們稱為小屋花園植物,生長在許多民眾家的花園,但民眾不知道它們實際上很有害。」

Described as the one plant even Gardener’s fear, the Giant Hogweed in our Poison Garden has begun to flower!



To learn more about keeping safe this Summer or to reveal the toxic secrets behind plants, come and see what lies behind the Garden gates! ☠️ pic.twitter.com/mQso8vxjRA