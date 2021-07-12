世界最毒花園…英種植約百種有毒植物 參觀須穿防護衣

英國東北部諾森伯蘭郡安尼克花園園區內「世界最毒花園」的大豕草開花。取材自推特

英國 鏡報報導，英國東北部諾森伯蘭郡安尼克花園（Alnwick Garden）園區內有座「世界最毒花園」，園內種了約百種「有毒、致人中毒，及有麻醉作用」的植物。遊客參觀必須全程穿防護衣，並由專人帶領，禁止嗅聞、觸碰或品嘗園區內任何植物。

這座毒花園的鐵門以骷髏頭裝飾，上面還寫著「這些植物可以致命」，有些遊客在參觀的時候吸入植物散發的有毒煙霧暈倒。

園區內種植的有毒植物包括擁有漂亮藍色花朵的烏頭（Monkshood），它的莖、葉及漿果都能致命。其他還包括會產生氰化物的月桂樹，及汁液會使皮膚被陽光照後灼傷，甚至起水泡長達7年的大豕草。

園長瓊斯表示：「它們是很常見的植物。事實上，這裡有很多植物被我們稱為小屋花園植物，生長在許多民眾家的花園，但民眾不知道它們實際上很有害。」