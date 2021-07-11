搶先貝佐斯、馬斯克 「維珍銀河」布蘭森今早上太空

創業圈傳奇人物、英國億萬富豪布蘭森（右）11日將搶在全球首富貝佐斯（左）之前，搭乘自家太空船上太空。（美聯社）

就在他71歲生日前一周，布蘭森 要搭乘自己一手創立的維珍銀河（Virgin Galactic）太空 船，暫時擺脫地心引力的束縛。雖說好漢不提當年勇，但回想當年，布蘭森的名氣比起現在的馬斯克或貝佐斯 ，只有過之而無不及。

布蘭森很年輕就開始創業，17歲時便創辦了第一個事業，是一本名為「學生」（Student）的雜誌，但很多人不知道的是，其實他有閱讀障礙。1970年他共同創辦了維珍集團，1980年代起集團迅速擴張，一路從唱片、電玩、航空、零售、金融、電信，無所不包。在創業圈裡，布蘭森幾乎無人不知。

布蘭森的愛冒險也是出了名，1987年他成為史上搭乘熱氣球橫渡大西洋的第一人，1991年成功挑戰太平洋。

種種成就與貢獻，讓布蘭森在2000年受封英國爵士；在美國時代雜誌（Time）2007年的全球百大風雲人物榜上，也可找到他的名字。

根據英國Skynews的最新統計，布蘭森目前淨值為42億英鎊（58億美元），遠遠不及貝佐斯的1980億美元和馬斯克的1670億美元。不過在2006年的周日泰晤士報富豪榜上，布蘭森以30多億英鎊的身價，是英國第九大富豪。

2006年時，亞馬遜已是電商巨頭，但規模當然不可與今日相比，旗下金雞母雲端服務AWS剛剛正式上線；讓馬斯克揚名立萬的特斯拉，也才成立三年。

布蘭森（右三）11日將搭乘自家太空船「團結號」（Unity）上太空。 （歐新社）

若比較三人的太空事業成軍時間，貝佐斯的藍源（Blue Origin）2000年便已成立，馬斯克的SpaceX兩年後創設，布蘭森的維珍銀河則是再過兩年才加入。

布蘭森曾說過，這趟旅程如果畫下一個完美句點，將為太空旅遊打開大門。而對布蘭森的商業帝國來說，更重要的則是將因此獲得關鍵的財務活水。

布蘭森在維珍銀河持股約24%，目前價值約30億美元，這些也是此刻他個人流動性的最重要來源。維珍銀河上市後，布蘭森曾出脫價值3億美元持股，金援名下其他事業。新冠疫情爆發後，維珍大西洋航空（Virgin Atlantic）等旅遊事業相繼陷入困境。

維珍銀河2019年10月上市後，股價至今大漲逾三倍，但期間震盪相當劇烈，今年2月中旬一度漲到逼近每股60美元，5月時一度跌至15美元，之後因成功執行了兩年來第一趟飛行任務，又大幅反彈。

布蘭森預定美東時間今天（11日）上午9時從新墨西哥州起飛，貝佐斯則預定20日從德州出發。無論如何，祝他們暫時拋下地球上的「紅塵俗事」，好好享受一趟太空之旅。