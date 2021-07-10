熱浪來襲…夏夜高溫更要命 3族群高危險

氣象科學家和環境傳染病學家說，夏季夜晚高溫不降的話，可能導致「大量死亡」。(路透)

白晝酷熱故然可怕，就像美加西部6月底至今連續打破1200項日間高溫 紀錄，但夜晚高溫更會奪命，因為人體需要靠夜間降溫，氣象科學家和環境傳染病學家說，夏季夜晚高溫不降的話，可能導致「大量死亡」。

美國國家大氣暨海洋管理局(NOAA)統計資料顯示，從6月24日到30日這一周裡，美國重寫了1238個白天的高溫紀錄；同時段，卻有150個夜間高溫紀錄被打破；加州大學 洛杉磯校區公衛學院環境健康科學家古幸(Lara Cushing)說，「新聞只報導高溫紀錄，可是，夜間高溫才會對死亡率造成衝擊。」

人體需降溫，睡覺是最佳降溫時刻，也唯有在睡眠中，體溫才會自然下降，華盛頓大學環境健康科學家艾比(Christie Ebi)說，熱了一整天，很重要的是要有機會「把核心體溫降下來。」

而晚上仍很熱的話，體溫無法稍降，「那會對你的身體造成生理的壓力與緊張。」

熱浪 最致命的時候通常是氣溫突然上升，人體還來不及適應的時候；克里夫蘭診所急救科醫師沃特斯(Thomas Waters)說，大部分中暑都發生在熱浪來襲的頭三天，也就是氣溫跟濕度都突然上升，人還來不及適應的時候。

又濕又熱，難以流汗排熱，可能造成器官衰竭，以致死亡。老人、小孩和孕婦是濕熱的天然高危險群，農業、工地、流浪漢則是環境高風險族，心臟病和糖尿病患者，則是醫學上的高危險群。

根據驗屍報告，2006年一陣熱浪在加州直接要走150條人命，那段期間「非時死亡」人數達600，顯見暑熱的致命力，比一般認知的還要大。

聖地牙哥加州大學環境傳染病學家賁馬尼亞(Tarik Benmarhnia)說，那波熱浪特別要命的原因是濕度大，夜間也無法散熱，大出加州人的預料。

他說，2006年加州熱浪住院人數顯示，窮人區、冷氣數量較少地區，熱死的人最多；有錢人地區開冷氣避暑的概率，比窮人區高兩倍。

有些都市會開放「清涼中心」，到各家檢查住戶安否，提供瓶裝水等，但這些通常都是白天為之；加州環境廳官員巴素(Rupa Basu)說，晚間才是問題所在。