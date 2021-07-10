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影／比利時未來女王帥氣軍訓 王儲也得「匍匐前進」

中央社／布魯塞爾10日專電
貴為王室的伊麗莎白公主，同樣接受沙地匍匐前進考驗。（Getty Images）
貴為王室的伊麗莎白公主，同樣接受沙地匍匐前進考驗。（Getty Images）

比利時王位第一順位繼承人伊麗莎白公主正在接受軍事訓練，王室公布受訓相片，這位未來的女王身穿迷彩服與其他軍官學員一起操練，也必須通過沙地匍匐前進考驗。

今年20歲的伊麗莎白（Elisabeth）公主，追隨她的父親現任國王菲力普（Philippe）腳步，在擔任王儲時即進入皇家軍事學院學習，以深入了解國家軍事力量。

比利時王室7月9日公布伊麗莎白公主一系列在軍營受訓相片，她身著迷彩服和藍色貝雷帽排隊拿早餐，然後與其他軍官學員同坐，似乎相處得很好，隨後與其他學員一起集合聽訓及行進，接下來參與障礙賽操練，貴為王室的她，同樣接受沙地匍匐前進考驗。

王室簡短說明，伊麗莎白公主和同學們在訓練中練習所學到的軍事技能。

而比利時媒體9日也獲准前往拍攝及簡短訪問，伊麗莎白公主受訪時表示，已經習慣了很早起床，接受軍事訓練必須很努力適應，但迄今遇到了很多很好的人，獲得了許多新的經驗。

歐洲王室中，除了知名的英國王室外，過去較為低調的比利時王室也開始受到關注，原因是因為1831年建國歷經7位國王後，伊麗莎白公主將成為比國史上首位女王。

國王菲力普與王后瑪蒂爾德（Mathilde）育有兩兒兩女，在修改繼承制度後，長女伊麗莎白成為王位繼承人，她2019年10月滿18歲，從當天起理論上她可以繼承王位，不過，菲力普國王在53歲接下王位迄今只8年，因此伊麗莎白公主不急於立即登上王位。

比利時媒體9日獲准前往拍攝及簡短訪問，伊麗莎白公主受訪時表示，已經習慣了很早起床...
比利時媒體9日獲准前往拍攝及簡短訪問，伊麗莎白公主受訪時表示，已經習慣了很早起床。（Getty Images）

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