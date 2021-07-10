杜拜「水底城市」開幕 60公尺深潛池創世界紀錄

杜拜坐擁全球最高摩天大樓和最大購物中心，近日又有一座深度60公尺打破世界紀錄的潛水池啟用，池底還有座「水底城市」。(圖截取自Deep Dive Dubai YouTube頻道)

阿拉伯聯合大公國商業大城杜拜坐擁全球最高摩天大樓和最大購物中心，近日又有一座深度60公尺打破世界紀錄的潛水池啟用，池底還有座「水底城市」，潛水客可倘佯其中盡情探索。

美國 有線電視新聞網（CNN）報導，這座潛水池是新景點「杜拜深潛」（Deep Dive Dubai）的設施之一，令人瞠目結舌的60公尺深，超越原本世界最深的潛水池Deepspot。45.5公尺深的Deepspot位於波蘭首都華沙附近，池底有人造洞穴、小型遺跡和1艘小型沉船。

(影音來源：Deep Dive Dubai YouTube 頻道)

杜拜深潛的潛水池可注入1400萬公升淡水，這個水量相當於6座奧運規格泳池，也比當今世界上任何其他潛水池至少大4倍以上。金氏世界紀錄（Guinness）在6 月27日頒贈「全世界最深潛水池」的頭銜。池內水溫維持在攝氏30度，不論穿著薄潛水衣或泳衣都相當舒適。

目前這座潛水池僅限受邀者入場體驗，今年稍晚才會向大眾開放。愛好潛水的杜拜王儲哈姆丹（Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum）就是首批遊客之一，他也在社群媒體 分享箇中體驗。

潛水池位於一座面積1500平方公尺的牡蠣形建築內，這是向阿聯過去輝煌採珠業致敬的設計。不過，潛水池的水底城市才是杜拜深潛的最大亮點。潛水客可在其中探索「荒廢已久」的水底公寓，甚至在池底遊樂場打撞球。池內安裝最先進的照明和音響系統，以營造不同氛圍。

這座水池也可用來拍電影 ，堪稱中東地區最大的水下電影製片廠，附近有座剪輯室。

為了讓潛水客在每個角落都能玩得安全，水池周圍安裝56支攝影機，具備中東地區最先進的高壓艙，在緊急狀況下可容納12人 。

杜拜深潛總監雅布隆斯基（Jarrod Jablonski）告訴CNN：「世界上有不少深水池，但我們的這座特別有趣。它不僅是最大、最深的…水底下有這麼多東西，光是稱之為潛水池真的不足以形容。」

杜拜深潛的網站上另提醒遊客，「請勿於潛水後登上哈里發塔（Burj Khalifa）頂樓。每次潛水後，建議等待18至24小時，再登高至300公尺以上。不過，先造訪世界最高摩天大樓，之後再來潛水，並不會造成風險」。