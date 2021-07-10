搭起美台醫護交流橋梁 賈永婕公益壯舉再+1

賈永婕持續為醫護人員奉獻心力。取材自臉書

台灣 「防疫女神」賈永婕公益服務範圍越來越廣，她10日牽線安排美國紐約 醫學中心重症專家Tina陳醫師，透過線上分享新冠肺炎病人的護理照顧經驗。賈永婕自嘲個性雞婆，雖然家人們像酸民一樣不斷潑冷水，但她還是認為要做該做的事，於是介紹Tina陳醫師參加亞東醫院護理人員的線上研討會，號召醫護人員們都可以上線交流。

美國紐約醫學中心是全美照顧新冠病人最多的醫院，一年有5000例的經驗，除了Tina陳醫師、資深護理師Erin，還有Sarah都願意跟台灣醫護人員分享她們的經驗談，全程無酬參與。賈永婕感動表示，「因為紐約跟我們時差的問題，我們也是利用她的休息時間！完全是世界一家情義相挺！」Tina 醫師隔天還要凌晨4點30半起床值班，但為了造福更多病人，她自願犧牲睡眠時間擔任翻譯，成為台美交流的橋樑。

10日的連線會議一度吸引熱心民眾也上線收看，造成網路壅塞，在賈永婕呼籲和協調下，會議順利進行並圓滿結束。她在會後公開表揚「四位女英雄」，資深護理師Erin and Sarah展現了無私的大愛，先前在紐約疫情最嚴重時，住在費城的他們自願去紐約醫學中心幫忙，在沒有疫苗的狀況下每周三次不停歇。「他們是用他們的身體、他們的專業、他們的熱血，站在前線最危險的地方跟大家一起對抗病毒！他們有分享，其實壓力很大，但是好險有家人跟朋友的支持，這對他們而言很重要，溫暖的支持很重要。」

另一位自願擔任翻譯的林倬睿醫師也是賈永婕眼中的英雄之一，賈永婕大讚她「專業到不行英文好強好強，我整個被圈粉」。還有辛苦的Tina陳醫師，不停跟台灣醫護人員信心喊話，「大家加油，不要因為是COVID 就特別緊張，所有的防護措施做好，並不可怕！」賈永婕之後也會將會議的錄影連結公開分享，讓更多台灣醫護人員可以收看參考。