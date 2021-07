影／西班牙總理訪立陶宛記者會 軍機卻「緊急升空」?

立陶宛 總統諾賽達和來訪的西班牙總理桑傑士今天在一座空軍基地舉行記者會,不料西班牙軍機當場緊急出動攔截俄羅斯 戰機,導致記者會中斷。

西班牙網路新聞elDiario.es影片顯示,這場記者會在立陶宛希奧利艾(Siauliai)空軍基地一架軍機機頭前舉行,但記者會才開始3分鐘便遭打斷,只見飛行員急忙奔向這架軍機,攀上登機梯。

面對突如其來的場面,諾賽達(Gitanas Nauseda)略顯錯愕,停頓一會兒後尷尬微笑,很快就恢復談話,不過現場人員隨後將諾賽達與桑傑士(Pedro Sanchez)請到一旁,移走講台及旗幟,並驅散媒體,以清空現場讓戰機起飛。

Witnessed allied solidarity in action today. The press conference w/ 🇪🇸 PM @sanchezcastejon at airbase of @NATO Baltic Air Police Mission was suddenly interrupted. 🇪🇸 fighter jets alpha scrambled after the alarm of the infringed airspace.

Thank you 🇪🇸 for our security #WeAreNATO pic.twitter.com/g4IlJ3Ow22