影／西班牙總理訪立陶宛記者會 軍機卻「緊急升空」?

立陶宛總統諾賽達（右1）和來訪的西班牙總理桑傑士（右2）8日舉行記者會，身後的西班牙軍機緊急出動攔截俄羅斯戰機，導致記者會中斷。（取材自推特＠sanchezcastejon）

立陶宛 總統諾賽達和來訪的西班牙總理桑傑士今天在一座空軍基地舉行記者會，不料西班牙軍機當場緊急出動攔截俄羅斯 戰機，導致記者會中斷。

西班牙網路新聞elDiario.es影片顯示，這場記者會在立陶宛希奧利艾（Siauliai）空軍基地一架軍機機頭前舉行，但記者會才開始3分鐘便遭打斷，只見飛行員急忙奔向這架軍機，攀上登機梯。

面對突如其來的場面，諾賽達（Gitanas Nauseda）略顯錯愕，停頓一會兒後尷尬微笑，很快就恢復談話，不過現場人員隨後將諾賽達與桑傑士（Pedro Sanchez）請到一旁，移走講台及旗幟，並驅散媒體，以清空現場讓戰機起飛。

Witnessed allied solidarity in action today. The press conference w/ 🇪🇸 PM @sanchezcastejon at airbase of @NATO Baltic Air Police Mission was suddenly interrupted. 🇪🇸 fighter jets alpha scrambled after the alarm of the infringed airspace.

Thank you 🇪🇸 for our security #WeAreNATO pic.twitter.com/g4IlJ3Ow22 — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) July 8, 2021

立陶宛軍方參謀長聯席會議發言人說，西班牙戰機為執行北大西洋公約組織（NATO）波羅的海空域維安任務而駐紮立陶宛，獲報有軍機未提出飛行計畫便從俄羅斯加里寧格勒（Kaliningrad）地區起飛後，於格林威治標準時間8時55分升空攔截。

北約官員表示，歐洲戰機（Eurofighter）辨識出2 架俄羅斯蘇愷-24（SU-24）戰機飛往東北方，這2架戰機未提出飛行計畫，也未開啟應答機或與航空管制員通話。

路透社報導，西班牙戰機起飛後，記者會恢復舉行，桑傑士感謝飛行員「努力保衛立陶宛領土完整，就如我們剛才所見」。

諾賽達的發言人表示，這次事件對桑傑士或諾賽達沒有造成任何危險。

北約發言人龍傑斯古（Oana Lungescu）說：「此事再次證明北約空中維安任務的重要性，這項維護我們空域安全的任務已運行60年。」

7架西班牙歐洲戰機從4月30日起為執行波羅的海維安任務而駐紮希奧利艾空軍基地，這項任務也包括駐紮在愛沙尼亞阿馬瑞（Amari）空軍基地的4架義大利 F-35 飛機。