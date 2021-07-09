96年來首位非裔美國人 14歲的她奪美「拼字大賽」冠軍

美國路易斯安那州紐奧良14歲非裔女孩雅凡嘉德（Zaila Avant-garde），在美國時間8日晚間奪得2021年全美拼字比賽冠軍。（路透）

來自美國 路易斯安那州紐奧良的14歲非裔 女孩雅凡嘉德（Zaila Avant-garde），在美國時間8日晚間奪得2021年全美拼字比賽冠軍，抱走獎金5萬美元。

雅凡嘉德是歷屆全美拼字比賽中首位奪冠的非裔美國人，也是拼字比賽舉辦96年以來的第二位黑人 冠軍。

來源：Guardian News

雅凡嘉德在拼出單字「murraya（七里香）」後興奮地旋轉跳躍、拿下冠軍。比賽過程中，只有一個單字稍稍為難了雅凡嘉德，那就是「Nebita（一種古代薄荷）」，她表示，當自己答對時，跳得比拿到獎杯時還高。

雅凡嘉德把拼字當成是一種業餘愛好，儘管她每天練習7小時。事實上，她是一名籃球運動員，希望有一天能在美國職業女子籃球聯賽（WNBA）中打球，目前保持著三項同時運多個球的金氏世界紀錄。

來自德克薩斯州佛里斯科的12歲女孩圖馬拉 (Chaitra Thummala) 獲得亞軍。之前唯一的一位黑人冠軍是1998年來自牙買加的安妮麥克斯韋 （Jody-Anne Maxwell）。