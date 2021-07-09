我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海地總統遇刺案 11嫌闖入台灣駐海地使館 全數被捕

Delta傳播超乎預期 白宮驚 專家：秋天恐恢復口罩令

只有51公分高 孟加拉矮牛有望破世界紀錄 萬人搶著看

編譯周辰陽／綜合報導
照料孟加拉動物界新明星、矮牛拉妮的農場經理霍拉德已向金氏世界紀錄提出申請，要求認證拉妮是全世界最小的一頭牛。（路透／Newsflare）
照料孟加拉動物界新明星、矮牛拉妮的農場經理霍拉德已向金氏世界紀錄提出申請，要求認證拉妮是全世界最小的一頭牛。（路透／Newsflare）

孟加拉日前頒布全國封城防疫禁令，近日卻據報超過1萬5000名遊客湧入首都達卡附近的一處農場，以爭睹動物界新明星：一頭名為「拉妮」（Rani）的矮牛。

BBC報導，拉妮是一頭23個月大的不丹牛（Bhutti Cow），站立僅51公分高，體重為28公斤。農場經理霍拉德（Hasan Howladar）2020年從孟加拉西北瑙岡縣（Naogaon District）的另一處農場購得拉妮，稱她走路有困難，還會害怕農場的其他牛隻，要跟其他牛群分開單獨飼養。

來源：Sharjah24 News

霍拉德表示，「她吃得不多，一天就吃兩餐的小量麥麩（bran）與稻草。她喜歡在外面閒逛，當我們用雙手抱住她時，她似乎很開心」。遊客貝格姆（Rina Begum）告訴BBC孟加拉語服務，「我這輩子從沒看過任何像這種生物」。

孟加拉動物界新明星、矮牛拉妮站立僅51公分高，體重為28公斤。農場經理表示，她走...
孟加拉動物界新明星、矮牛拉妮站立僅51公分高，體重為28公斤。農場經理表示，她走路有困難，還會害怕農場的其他牛隻，要跟其他牛群分開單獨飼養。（路透／Newsflare）

霍拉德已向金氏世界紀錄提出申請，要求認證拉妮是全世界最小的一頭牛，據指調查員今年就會前來訪查，以確定拉妮能否打破印度矮牛曼尼齊亞姆（Manikyam）創下的61.1公分高紀錄。

根據報導，距離伊斯蘭宰牲節（Eid al-Adha）只有幾周時間，外界曾擔心拉妮是否會被賣掉獻祭，但農場管理單位已表示，他們沒計畫跟她分開。

孟加拉日前頒布全國封城防疫禁令，近日卻據報超過15000名遊客湧入首都達卡附近的...
孟加拉日前頒布全國封城防疫禁令，近日卻據報超過15000名遊客湧入首都達卡附近的一處農場，以爭睹動物界新明星：一頭名為「拉妮」的矮牛。（路透／Newsflare）

封城 防疫 印度

上一則

微軟感謝員工疫期付出 每人發1500美元獎金

延伸閱讀

聯合國：全球十大城 亞洲占七席

聯合國：全球十大城 亞洲占七席
單日病故數再創高 孟加拉宣布全國封鎖再延一周

單日病故數再創高 孟加拉宣布全國封鎖再延一周
理財Q&A／出國玩 如何兌換外幣最好？

理財Q&A／出國玩 如何兌換外幣最好？
疫情加劇 孟加拉鎖國在即 成衣零售面臨缺貨

疫情加劇 孟加拉鎖國在即 成衣零售面臨缺貨

熱門新聞

離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮

2021-07-03 05:35
女子分享染毒時入獄照（左）與戴著學士帽的畢業照。（取材自臉書）

6歲開始吸毒…她48歲從大學名校畢業 對比照超勵志

2021-07-05 00:45
美國警察攔截違規的車輛駕駛後，都會用手碰車後方行李箱。（取材自tiiktok@mr.alexaa）

影／美警察攔截違規駕駛 為何要用手碰後行李箱？

2021-07-07 21:46
台灣一網友的老公到好市多購買四種食品。圖／取自臉書

老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才

2021-07-05 13:14
男搭機遇到後座乘客光腳入侵扶手。(取材自tiktok@the.walker.twins)

搭機遇後方乘客「光腳入侵扶手」他機智回應博好評

2021-07-07 23:53
想保持環境整潔無灰塵，蓋著防塵布的電視，可能會導致散熱失常，電視壽命跟著變短。 取材自pexels

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

2021-07-01 09:03

超人氣

更多 >
好囂張…華女闖亞市空豪宅免費住 被發現還討行李

好囂張…華女闖亞市空豪宅免費住 被發現還討行李
250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？

250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？
坎城影展／蘇菲瑪索問鼎影后 白色禮服疑未穿內衣

坎城影展／蘇菲瑪索問鼎影后 白色禮服疑未穿內衣
推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤
大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他

大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他